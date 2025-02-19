Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı?

Destekleyici ve mutlu ilişkiler kurmanın kalp sağlığına iyi geldiğine dair bilimsel kanıtlar bulunduğunu belirten Dr. Joy Gelbman, "aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosinin; sarılma, öpüşme ve cinsel ilişki gibi yollarla beyinde salgılandığını ifade etti.

Oksitosin, stresi azaltmanın yanı sıra bağ kurma ve güven duygularını teşvik ederek kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma, oksitosinin atardamarlardaki yağ ve kolesterol birikimini baskılayabileceğini ve koroner arter hastalığının (KAH) ilerlemesini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.