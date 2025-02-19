Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı?

Aşık olmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz olmak üzere pek çok etkisi olduğu uzun yıllardır biliniyor ancak insan vücudunda yarattığı fizyolojik sonuçlar hakkında az sayıda yaygın görüş bulunuyor. New York Post'a konuşan Dr. Joy Gelbman'a göre, sevgi dolu bir ilişkide olmak oksitosin seviyelerini artırabilir ve kortizol gibi stres hormonlarını düşürebilir, bu da kan basıncını ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir.

Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı? - 1

Destekleyici ve mutlu ilişkiler kurmanın kalp sağlığına iyi geldiğine dair bilimsel kanıtlar bulunduğunu belirten Dr. Joy Gelbman, "aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosinin; sarılma, öpüşme ve cinsel ilişki gibi yollarla beyinde salgılandığını ifade etti. 

Oksitosin, stresi azaltmanın yanı sıra bağ kurma ve güven duygularını teşvik ederek kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma, oksitosinin atardamarlardaki yağ ve kolesterol birikimini baskılayabileceğini ve koroner arter hastalığının (KAH) ilerlemesini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı? - 2

2022 yılında yapılan başka bir araştırmada ise oksitosinin, kalp kası hücrelerinin yenilenmesini teşvik edebileceği ve kalp dokusunu onarma potansiyeline sahip olduğu belirlendi.

Bulguları yorumlayan Dr. Gelbman, evli kişilerin genel olarak daha uzun yaşadığının altını çizerek, bu durumu ''evlilik etkisi'' olarak adlandırdı.

Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı? - 3

2017 yılında yapılan bir analizde, evli olmayan kişilerin kardiyovasküler ölüm oranlarının, evli olanlara göre yüzde 45 daha yüksek olduğunu bulundu. Partnerlerin, birbirlerini sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirmesi, bu durumun nedenleri arasında gösterildi.

Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı? - 4

Ancak bulguların cinsiyet söz konusu olduğunda tam anlamıyla eşit olmadığını vurgulayan Dr. Gelbman, "Evliliğin hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp hastalığı riskini azalttığı biliniyor fakat bu etki, erkeklerde daha güçlü olabilir" dedi.

Harvard Health'e göre evli erkekler; bekar, boşanmış ya da dul olanlara kıyasla daha sağlıklı. Uzmanlar, evli olmayan erkeklerin kalp hastalığından ölme olasılıklarının, evli erkeklere göre üç kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı? - 5

Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından yapılan 2023 tarihli bir araştırmada, hiç evlenmemiş erkeklerin, kalp yetmezliği nedeniyle teşhis sonrası ilk beş yıl içinde ölme olasılığının, evli erkek ve kadınlara göre iki kat daha fazla olduğu bulunmuştu.

2009 yılında yapılan başka bir araştırmada da kalp hastalığından ölme riskinin, hiç evlenmemiş erkeklerde ve boşanmış kadınlarda daha yüksek olduğu gözlemlenmişti. Yaş faktörü de çalışmada önemli bir etken olarak öne çıktı.

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