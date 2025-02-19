Aşık olmanın kalp sağlığına etkisi: Sevmek ömrü uzatır mı?
Aşık olmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz olmak üzere pek çok etkisi olduğu uzun yıllardır biliniyor ancak insan vücudunda yarattığı fizyolojik sonuçlar hakkında az sayıda yaygın görüş bulunuyor. New York Post'a konuşan Dr. Joy Gelbman'a göre, sevgi dolu bir ilişkide olmak oksitosin seviyelerini artırabilir ve kortizol gibi stres hormonlarını düşürebilir, bu da kan basıncını ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir.
Destekleyici ve mutlu ilişkiler kurmanın kalp sağlığına iyi geldiğine dair bilimsel kanıtlar bulunduğunu belirten Dr. Joy Gelbman, "aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosinin; sarılma, öpüşme ve cinsel ilişki gibi yollarla beyinde salgılandığını ifade etti.
Oksitosin, stresi azaltmanın yanı sıra bağ kurma ve güven duygularını teşvik ederek kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma, oksitosinin atardamarlardaki yağ ve kolesterol birikimini baskılayabileceğini ve koroner arter hastalığının (KAH) ilerlemesini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.