Aslan dolunayı hangi burçları olumsuz etkileyecek?

12 Şubat'ta Aslan burcunun 24 derecesinde başlayan dolunay; büyük yüzleşmeler, kariyer değişiklikleri ve olmaz denilen romantik ayrılıkları da beraberinde getirebilir. Aslan dolunayından en çok etki alması beklenen burçların başında ise Boğa, Terazi, Kova ve Oğlak burçları geliyor.

Aslan dolunayı hangi burçları olumsuz etkileyecek? - 1

TERAZİ BURCU

Bu dolunayda terazilerin, değişimi en çok sosyal ilişkilerden yana yaşaması bekleniyor. İkili diyaloglarda ağızdan istenmeyen sözler çıkabilir, bu nedenle kırıcı olmamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Aksi takdirde kontrolsüz duygular, yalnız kalmanıza neden olabilir.

Aslan dolunayı, terazi burçları için kariyer anlamında da büyük önem taşıyor. Atacağınız adımlar, imajınızın zedelenmesine yol açabileceği gibi sizi daha ileriye de taşıyabilir. Bu yüzden her hamleden önce uzun uzun düşünmenizde fayda var.

N-LIFE HABERLERİ

Aslan dolunayı hangi burçları olumsuz etkileyecek? - 2

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları, Aslan dolunayında ekonomik olarak sınanabilir. Bu süreçte ani harcamalara dikkat etmeniz ve maddi anlamda riskler almamanız önerilir.

Ayrıca daha önce göz ardı ettiğiniz bir sağlık sorununuz varsa, gündeminizde yeniden yer alabilir. Tedavi seçenekleri konusunda kafa karışıklıkları yaşanabilir.

Aslan dolunayı hangi burçları olumsuz etkileyecek? - 3

KOVA BURCU

Kova burçlarının, bu dolunayda daha çok romantik ilişkiler konusunda endişeli olmaları bekleniyor. Alışkanlık haline gelen ilişkilerin bitmesi, kova burçlarının yaşam yolculuğunda büyük değişimlere neden olabilir.

Bu değişim, sadece aşk hayatında değil; arkadaşlık ve aile ilişkilerinde de büyük sınavlara yol açabilir.

Aslan dolunayı hangi burçları olumsuz etkileyecek? - 4

BOĞA BURCU

Boğa burçları, gerek iş gerek aile hayatlarında güçlü otoritelerle fikir anlaşmazlıkları yaşayabilir. Baba ve yönetici gibi üst konumdaki figürlerle karşı karşıya gelme durumları, Aslan dolunayında Boğa burçları için kaçınılmaz olabilir.

Yaşam alanında mecburi tadilatlar da, boğa burçlarının gündeminde yer alabilir.

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