Aslan dolunayı hangi burçları olumsuz etkileyecek?

TERAZİ BURCU

Bu dolunayda terazilerin, değişimi en çok sosyal ilişkilerden yana yaşaması bekleniyor. İkili diyaloglarda ağızdan istenmeyen sözler çıkabilir, bu nedenle kırıcı olmamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Aksi takdirde kontrolsüz duygular, yalnız kalmanıza neden olabilir.

Aslan dolunayı, terazi burçları için kariyer anlamında da büyük önem taşıyor. Atacağınız adımlar, imajınızın zedelenmesine yol açabileceği gibi sizi daha ileriye de taşıyabilir. Bu yüzden her hamleden önce uzun uzun düşünmenizde fayda var.