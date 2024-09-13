Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak?

Doğum haritası, eğilimlerimizi gösteren bir benlik haritası olduğundan, astroloji ebeveyn olmak söz konusu olduğunda arzu ve sonuçları tahmin etmeye yardımcı olabilir. Sloganı “astrolojiyi yeryüzüne indirmek” olan astrolog Carol Star, ebeveynlikle ilgili birkaç astrolojik göstergenin önemli işaretler olduğunu belirtiyor. Peki doğum haritanız kaç çocuğunuzun olacağını tahmin edebilir mi? Astrolog Carol Star'a göre burcunuza göre çocuğunuz olacak?

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 1

Carol Star ve diğer astrologlara göre ebeveynlik durumunu belirlemede beşinci evin önemi dikkat çekiyor. Çocukları ve içimizdeki çocuğu temsil eden beşinci ev Aslan burcunun doğal evi. 

Çocuklarla, üretkenlikle ve ifadeyle ilişkilendirilen bu eve,  çocuk yapma, sahip olma ve yetiştirme gibi ifadeler de dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

N-LIFE HABERLERİ

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 2

MARS ÇOCUKLARLA İLGİLİ

Doğum haritası oluşturucusu kullanarak kendi beşinci evinizi bulabilirsiniz. Ortaya çıkan haritanızın iç çemberi içinde, beşinci evinizin beş rakamıyla belirtildiğini göreceksiniz.

Astrolog Star, eylem, arzu ve cinselliğin eril gezegeni olan Mars'ın beşinci evde olmasının çocukların olacağını veya olabileceğini gösterdiğini açıklıyor.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 3

 BEŞİNCİ EVİ MARS OLAN ÜNLÜLER

Star'a göre; Mars üremeyle ilgilidir ve eğer Mars beşinci evinizde olumluysa, çok sayıda çocuğunuz olacağının göstergesi olabilir. 

Star örneğinde Mel Gibson ve Jack Nicholson'dan bahsediyor. 7 çocuğu olan Mel Gibson'ın beşinci evinde Mars var, aynı şekilde altı çocuğu olan Jack Nicholson'ın da.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 4

BEŞİNCİ EVDE JÜPİTER

Yıldız, mutluluk, şans ve genişleme gezegeni Jüpiter'in beşinci evde olmasının, kişinin çocuk sahibi olacağına ve sağlıklı hamilelikler geçirecek kadar şanslı olacağına dair güçlü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Dört çocuğun annesi Kourtney Kardashian'ın beşinci evde Jüpiter'i var. Bu yerleşime sahip diğer ünlü ebeveynler arasında 12 çocuk babası Elon Musk da bulunuyor.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 5

DÖRDÜNCÜ VEYA BEŞİNCİ EVDEKİ URANÜS

Astrolog Carol Star, astrolojik olarak, ani değişimlerin ve eğilimlerinin gezegeni olan Uranüs'ün doğum haritanızda aileyi temsil eden dördüncü evde veya çocukların beşinci evinde bulunmasının sürpriz bir hamileliğin göstergesi olabileceğini savunuyor.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 6

AY VE JÜPİTER AÇISI

Star'a göre; ilahi dişiliği, doğurganlığı ve anne arketipini temsil eden Ay, aşırılık ve bereket gezegeni Jüpiter ile açı oluşturduğunda, çok sayıda çocuğa sahip olma veya isteme belirtisi olabilecek özellikle yayılmacı bir dinamik yaratıyor.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 7

Ay/Jüpiter görünümü evlat edinmeye de işaret edebilir. Ay ve Jüpiter etkileşime girdiğinde, bu aynı zamanda evlat edinmeyi, koruyucu aileliği ve hatta üvey çocukları da gösterebilir. Nedeni? Jüpiter seyahat ve küresel meselelerle ilgilenir.

Evden uzaklığı temsil eder, bu nedenle bizim için tanıdık olmayan şeylerle ve bizimle akraba olmayan insanlarla ilgilenir.

Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak? - 8

Star bu konuda örnek olarak, BM elçisi ve altı çocuk annesi Angelina Jolieyi veriyo. Jolie'nin Ay'ı, seyahat, felsefe ve genişleme evinde Jüpiter'le kavuşumda.

Doğum haritası birçok konuyla ilişkili olarak değerlendirilebilir. Geniş bir inceleme alanı olan astrolojinin bir bütün olarak ele alınması son derece önemlidir.

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