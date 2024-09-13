Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak?

Ay/Jüpiter görünümü evlat edinmeye de işaret edebilir. Ay ve Jüpiter etkileşime girdiğinde, bu aynı zamanda evlat edinmeyi, koruyucu aileliği ve hatta üvey çocukları da gösterebilir. Nedeni? Jüpiter seyahat ve küresel meselelerle ilgilenir.



Evden uzaklığı temsil eder, bu nedenle bizim için tanıdık olmayan şeylerle ve bizimle akraba olmayan insanlarla ilgilenir.