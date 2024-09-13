Astrolog açıkladı: Doğum haritanıza göre kaç çocuğunuz olacak?
Doğum haritası, eğilimlerimizi gösteren bir benlik haritası olduğundan, astroloji ebeveyn olmak söz konusu olduğunda arzu ve sonuçları tahmin etmeye yardımcı olabilir. Sloganı “astrolojiyi yeryüzüne indirmek” olan astrolog Carol Star, ebeveynlikle ilgili birkaç astrolojik göstergenin önemli işaretler olduğunu belirtiyor. Peki doğum haritanız kaç çocuğunuzun olacağını tahmin edebilir mi? Astrolog Carol Star'a göre burcunuza göre çocuğunuz olacak?
Carol Star ve diğer astrologlara göre ebeveynlik durumunu belirlemede beşinci evin önemi dikkat çekiyor. Çocukları ve içimizdeki çocuğu temsil eden beşinci ev Aslan burcunun doğal evi.
Çocuklarla, üretkenlikle ve ifadeyle ilişkilendirilen bu eve, çocuk yapma, sahip olma ve yetiştirme gibi ifadeler de dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.