Astrolojinin en cimri burçları belli oldu! Kimseye günahını bile vermezler

Hayatlarıyla ilgili detayları paylaşmaktan kaçınan akrep burçları, ekonomik durumları hakkında konuşmayı da pek tercih etmezler. Akrep burçları kazandıkları parayı kendi ihtiyaçları için harcamayı sevse de, konu başka insanlar olunca sırra kadem basarlar. Savurganlıktan hoşlanmayan akrepler için geleceği garanti almak, nazik olmaktan daha önemlidir.