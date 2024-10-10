Astrolojinin en cimri burçları belli oldu! Kimseye günahını bile vermezler
Gök cisimlerinin insan karakteri üzerindeki etkilerini bilimsel olmayan bir şekilde açıklayan astrolojide, her burcun kendine has kişilik özellikleri vardır. Örneğin kimi kazandığı parayı sonuna kadar harcayıp hayattan keyif almaya bakarken kimi ise kazanımlarını kendisinden bile sakınır. İşte zodyağın en cimri 4 burcu:
AKREP BURÇLARI
Astrolojide dayanıklılığıyla tanınan akrep burçlarını pes etmiş halde görmek neredeyse imkansıza yakındır. Oldukça şüpheci olan bu burç, insanlara kolay kolay güvenmez.