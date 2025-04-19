Avokado çekirdeğini çöpe mi atıyorsunuz? Meğer böyle bir faydası varmış
Avokadonun o pürüzsüz, yeşil kısmını yediğinizde, genellikle çekirdeği göz ardı edersiniz. O büyük, kahverenginden sert çekirdek çoğu zaman çöpe gider. Ancak bu 'işe yaramaz' gibi görünen parça, aslında düşündüğünüzden çok daha değerli. Hem sağlığınıza, hem de çevreye faydalı pek çok kullanım alanına sahip. İşte, bir dahaki sefere avokadoyu kestikten sonra çekirdeği atmak yerine değerlendirebileceğiniz bazı harika fikirler.
Avokado, sağlıklı yağlar ve besinlerle dolu bir meyve olarak bilinse de, çekirdeği de en az eti kadar faydalıdır. Çekirdek, etinden daha fazla antioksidan içerir ve çözünür lif açısından oldukça zengindir. Ayrıca, polifenoller bakımından yeşil çayla yarışacak kadar güçlüdür. Bu sayede, sindirim sistemine fayda sağlarken, bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilir.