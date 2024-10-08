Aydın'dan Avrupa'ya ithal ediliyor! Fosfor ve potasyum bombası: Saatlerce tok tutuyor
Kış aylarının vazgeçilmez besini olan kestanenin bahçeden sofralara zorlu yolculuğu, bu yıl erken başladı.
Aydın'da, üreticileri yaklaşık bir ay sürecek kestane hasadı telaşı sardı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl on gün önce başlayan kestane hasadında, işçilerin bahçelerdeki hummalı çalışması sürüyor. Sırıklarla ağaçlardan yere düşürülen kestaneler işçiler tarafından toplanarak, gömü denilen yerlerde 10-15 gün kaldıktan sonra, dış kabuğundan ayrılarak sofralara ulaştırılıyor.