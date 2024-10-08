Aydın'dan Avrupa'ya ithal ediliyor! Fosfor ve potasyum bombası: Saatlerce tok tutuyor

Yurt içi, Orta Doğu ve İtalya pazarı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen kestanedeki rekoltenin yüksekliği yüz güldürüyor. Geçtiğimiz yıl tarlada 130-160 lira bandında fiyatları gören kestanenin, bu yıl rekolte yüksekliğinden dolayı fiyatının geçen yıla oranla düşeceği tahmin ediliyor.

Erkeklerin çırpıcı ve taşıyıcı, kadınların ise toplayıcı olarak iş bölümü yaptığı kestane hasadında adeta zamanla yarışılıyor. Sabah erkenden işe başlayıp, akşam saatlerine kadar çalışan işçiler ise el üstünde tutuluyor. Zahmetli ve yorucu iş olduğu için kestane hasat işinde çalışan işçilere tarla sahipleri tarafından her gün özel ve bol kalorili yemekler veriliyor.