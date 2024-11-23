Aydın’ın tek kadın kuyumcusu tezgaha geçti! ''Bugüne kadar hep erkek mesleği olarak gördük''

Gelişen teknoloji ile birlikte pek çok meslekte ustaların yerini makine ve bilgisayar programlarının aldığını ancak kuyumculuk mesleğinin bu durumdan istisna olduğunu kaydeden Akın Civan, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kişiye özel tasarımı ancak insan yapabiliyor. Bizim meslekte estetik ön planda olduğu için kadınlar da mesleğe çok yatkın. Ancak bugüne kadar kuyumculuk hep erkek mesleği gibi görülmüş. Bu zamana kadar pek çok erkek çırak yetiştirdik. Meltem Kızımız da kuyumcu olmak için geldiğinde 'neden olmasın' diyerek başladık. O da kısa zamanda işi kavrayıp çıraklık evresini başarı ile tamamlayarak tezgah başına geçti” dedi.