Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor

Cilt üzerindeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşan siyah noktalara, özellikle burun, sırt, yanak gibi bölgelerde daha çok rastlanır. Siyah noktaları soymak ya da kazımak, iltihaplanmaya ve hiperpigmentasyon gibi cilt problemlerine yol açabilir. Cilt yapınıza uygun bir temizleme rutiniyle, siyah noktalarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor - 1

Siyah noktaların olduğu bölgeye günde 1 kere salisik asit uygulayabilirsiniz. Salisilik asit, gözeneklere girerek biriken yağı çözer. 

N-LIFE HABERLERİ

Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor - 2

Eğer salisik asiti ilk kez kullanacaksınız, cildinizin vereceği reaksiyonu ölçmek için sorunlu bölgeye çok az miktarda uygulayarak başlayın. Salisik asitin cildinizi kuruttuğunuzu hissediyorsanız az miktarda kullanmaya devam etmelisiniz çünkü oranını artırdığınız takdirde cildinizde kaşıntı ve kızarıklıklar oluşabilir.

Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor - 3

Beta hidroksi asit tercih edin


Alfa veya beta hidroksi asit, AHA'lar ve BHA'lar olarak da bilinirler. Dr. Alok Vij, AHA'lar ve BHA'ların siyah noktaları gidermek için harika seçenekler olduğunu belirtiyor. Cildinize az miktarda uyguladığınızda bile peeling görevi görerek ölü deri hücrelerinin dış tabakasını ve siyah noktaları temizlemeye yardımcı olurlar.

Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor - 4

Retinoid de siyah nokta düşmanıdır

Retinoid içeren bakım ürünleri, ölü deri hücrelerinin, gözeneklerin içine toplanmasını önler. Ayrıca, sivilce ve akne izlerini azaltmaya da yardımcı olur.


Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor - 5

''Peelingi minimumda tutun''

Peeling yaparken aşırıya kaçılmaması gerektiğini savunan Dr. Vij, "Haftada sadece birkaç kez peeling yapmalısınız. Aşırı peeling yapmak, cildinizi çok çabuk kurutur. Cildiniz kuruduğunda daha fazla yağ üretir ve bu da daha fazla siyah noktaya neden olur. En iyi seçeneğiniz peelingi minimumda tutmaktır'' diyor.

Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor - 6

Komedojenik olmayan makyaj ve cilt ürünleri, gözenekleri diğer makyaj ürünlerinden daha az tıkayacağı için siyah noktaları da azaltır. 


Eğer kullandığınız kozmetik ürünler komedojenik ürünler ise içeriklerinde bulunan mineral yağlar, parafin vb. maddeler sivilce oluşumuna zemin hazırlayacaktır.

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