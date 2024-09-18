Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor
Cilt üzerindeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşan siyah noktalara, özellikle burun, sırt, yanak gibi bölgelerde daha çok rastlanır. Siyah noktaları soymak ya da kazımak, iltihaplanmaya ve hiperpigmentasyon gibi cilt problemlerine yol açabilir. Cilt yapınıza uygun bir temizleme rutiniyle, siyah noktalarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Siyah noktaların olduğu bölgeye günde 1 kere salisik asit uygulayabilirsiniz. Salisilik asit, gözeneklere girerek biriken yağı çözer.