Az miktarda kullanıldığında bile siyah noktaları bitiriyor! Değdiği yerde ölü deri bırakmıyor

''Peelingi minimumda tutun''

Peeling yaparken aşırıya kaçılmaması gerektiğini savunan Dr. Vij, "Haftada sadece birkaç kez peeling yapmalısınız. Aşırı peeling yapmak, cildinizi çok çabuk kurutur. Cildiniz kuruduğunda daha fazla yağ üretir ve bu da daha fazla siyah noktaya neden olur. En iyi seçeneğiniz peelingi minimumda tutmaktır'' diyor.



