Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar!
Kullanılmış bebek bezlerinden kirli çamaşırlara kadar, babaların aldığı her koku her zaman en hoş kokular olmayabilir. Ancak Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, babaların kendi çocuklarının kokusunu tercih ettiğini ve diğer çocuklardan ayırt edebildiğini ortaya koydu.
EN İYİ KOKU KENDİ ÇOCUKLARINDA
Almanya'da yapılan bir araştırma, babaların kendi çocuklarının kokusunu diğer çocuklardan ayırt edebildiğini ve bu kokuları daha hoş bulduğunu ortaya koydu.
Dresden Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, babaların sadece çocuklarının daha iyi koktuğunu düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda onların kokusunu diğer çocuklarınkinden ayırt edebildiğini gösterdi.
Bilim insanları, babaların kendi çocuklarının giydiği kıyafetlerin kokusunu üçte bir oranında başarılı bir şekilde seçebildiklerini tespit etti.