Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar!

BEYNİN ZEVK VE ÖDÜLLE İLGİLİ BÖLÜMÜNÜ HAREKETE GEÇİRİYOR

Kokuların insan ilişkilerinde son derece önemli bir rol oynadığı uzun zamandır bilinmektedir. Terinizdeki vücut kokunuzu belirleyen kimyasallar, bağışıklık sisteminiz, sağlığınız ve duygularınız hakkında bilgi verir.

Ebeveynler arasındaki bu kokuya dayalı bağlantı, sevgi dolu bir ilişkiyi pekiştirmeye yardımcı olduğu için özellikle önemlidir. Araştırmalar, ebeveynlerin kendi çocuklarının kokusunu hoş olarak algılama eğiliminde olduğunu ve beynin zevk ve ödülle ilişkili bölümlerini harekete geçirdiğini ortaya koydu.

Bu yeni çalışma için araştırmacılar 56 babayı ve 73 biyolojik çocuğu çalışmaya dahil etmiştir.