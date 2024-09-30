Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar!

Kullanılmış bebek bezlerinden kirli çamaşırlara kadar, babaların aldığı her koku her zaman en hoş kokular olmayabilir. Ancak Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, babaların kendi çocuklarının kokusunu tercih ettiğini ve diğer çocuklardan ayırt edebildiğini ortaya koydu.

Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar! - 1

EN İYİ KOKU KENDİ ÇOCUKLARINDA

Almanya'da yapılan bir araştırma, babaların kendi çocuklarının kokusunu diğer çocuklardan ayırt edebildiğini ve bu kokuları daha hoş bulduğunu ortaya koydu.

Dresden Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, babaların sadece çocuklarının daha iyi koktuğunu düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda onların kokusunu diğer çocuklarınkinden ayırt edebildiğini gösterdi.

Bilim insanları, babaların kendi çocuklarının giydiği kıyafetlerin kokusunu üçte bir oranında başarılı bir şekilde seçebildiklerini tespit etti.

N-LIFE HABERLERİ

Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar! - 2

BEYNİN ZEVK VE ÖDÜLLE İLGİLİ BÖLÜMÜNÜ HAREKETE GEÇİRİYOR 

Kokuların insan ilişkilerinde son derece önemli bir rol oynadığı uzun zamandır bilinmektedir. Terinizdeki vücut kokunuzu belirleyen kimyasallar, bağışıklık sisteminiz, sağlığınız ve duygularınız hakkında bilgi verir.

Ebeveynler arasındaki bu kokuya dayalı bağlantı, sevgi dolu bir ilişkiyi pekiştirmeye yardımcı olduğu için özellikle önemlidir. Araştırmalar, ebeveynlerin kendi çocuklarının kokusunu hoş olarak algılama eğiliminde olduğunu ve beynin zevk ve ödülle ilişkili bölümlerini harekete geçirdiğini ortaya koydu.

Bu yeni çalışma için araştırmacılar 56 babayı ve 73 biyolojik çocuğu çalışmaya dahil etmiştir.

Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar! - 3

KOKULARI SIRALAMALARI İSTENDİ

Çalışma kapsamında çocuklardan yatmadan önce kokusuz bir duş jeli ile duş almaları istendi ve o gece uyumaları için temiz, giyilmemiş kıyafetler verildi. 

Sabah, kıyafetler toplanarak araştırmacılara teslim edildi ve daha sonra babaların her birinden kokuları hoşluk, tatlılık, yoğunluk ve tekrar koklamayı ne kadar istediklerine göre sıralamaları istendi. Son olarak, babalardan hangisinin çocuklarına ait olduğunu belirlemeleri de istendi.

Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar! - 4

AYIRT ETMEYİ BAŞARDILAR

Deneylerde babalar, çocuklarının kokularını ayırt etmeyi başardı. Ayrıca, kendi çocuklarının daha iyi koktuğunu düşündükleri de ortaya çıktı.

Sonuçlar doğrultusunda, çocukların yaşı küçüldükçe babaların kokuyu daha doğru şekilde tanıyabildikleri belirtilirken, yalnızca ergenlik döneminde daha az hoş buldukları da ifade edildi.

Ebeveynlerin kendi çocuklarının kokusu ile ilgili olumlu duygularının, onları tanımalarında önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Kendi çocuklarının kokusunun, ebeveynlerin stres seviyelerini azaltmaya da yardımcı olduğu belirtiliyor.

Babaların koku hafızası: Çocuklarının kokusunu ayırt edebiliyorlar! - 5

Physiology & Behavior dergisinde yayınlanan makalede araştırmacılar, annelerin de benzer şekilde, erken ergenlik dönemi hariç, gelişimsel dönem boyunca kendi çocuklarının vücut kokusunu tanıyabildiklerini belirttiler.

Araştırmacılar ayrıca baba-çocuk çiftlerinin bağışıklık sistemlerinde terin bileşimini etkileyen proteinlerin benzerliğini de ölçtüler.

Ancak, bağışıklık sistemi benzerliği ile babaların çocuklarını kokularından tanıma becerisi arasında herhangi bir ilişki bulunamadı.

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