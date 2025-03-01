Babası ağaçtan düşüp vefat edince işin başına geçti: Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 76 yıldır sürdürüyor

''ŞEHİRDE DAHA UCUZLARI VAR''

Kaşıkçılığa ilk başladığı zamanlarda günde 6-7 kaşık yaptığını ancak yaş ilerledikçe bu sayının düştüğünü dile getiren Mustafa Ceyran, şu ifadeleri kullandı:

"Babam ağaçtan düştü. Sonrasında 1 hafta yaşadı. Babamda bir sol eğri vardı. Onu sağa çevirttirdim. Sonra ufak ufak öğrendim. 15 yaşından beri bu işi yapıyorum. Aslında kolay iştir ama zor yönleri de var. Yaş ilerledikçe günde 2 tane zor yapıyorum.

Çok ağaçlardan denedim. Şimşir, armut, gürgen, kızılağaç ile yapmayı denedim. En iyisi şimşir ama ondan sonra armut. Şimşir kurudu gitti, şimdi armut ile yapıyorum. Günde 2 tane yapıyorum ama eskiden 6-7 tane yapardım. İsteyenler oluyor. Köylerde çok kullanılıyor hala ama şehirde daha ucuzları var. Onları kullanıyorlar, bunları tercih etmiyorlar.''