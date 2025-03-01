Babası ağaçtan düşüp vefat edince işin başına geçti: Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 76 yıldır sürdürüyor
Rize’nin Fındıklı ilçesine bağlı Beydere Köyü’nde yaşayan 91 yaşındaki Mustafa Ceyran, elleriyle kaşık oyarak unutulmaya yüz tutmuş kaşıkçılık mesleğini sürdürüyor.
Kendisi henüz 15 yaşındayken babasının ağaçtan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından babasının malzemelerini aldı. İlk iş olarak babası solak olduğu için kullanamayacağı malzemeleri kendisine göre ayarladı. Sonrasında işe koyulan Ceyran, şimşir ağacından kaşık yapmaya başladı. Yonta yonta, törpüleye törpüleye kaşık yapan Ceyran mesleğini 76 yıldır sürdürüyor.