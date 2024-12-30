Bağlamanın teliyle hayallere yolculuk: Ömer'in ilham veren hikayesi

''MÜZİK BENİM YAŞAM GIDAM''

Bağlama çalmaya başladığı günden bu yana hayatını müziğe adadığını dile getiren Ömer Barut, ''Konservatuvar 2. sınıf öğrencisiyim. Müziği çok seviyorum. Müzik benim yaşam gıdam. Bağlamada yeteneğim vardı, bundan ötürü bağlamayı seçtim. Bağlamayı da çala çala ilerledim. Hocalarımdan ve okulumdan memnunum. Allah, emeği geçen bütün hocalarımıza razı olsun. Başarılı bir süreç geçirmeye de devam edeceğim. Bundan sonra mezun olana kadar bu yolda devam etmeyi düşünüyorum. İleride Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı veya üniversitede hoca olarak yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Hedeflerim bunlar” dedi.