Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil

Yüzdükten ya da uzun bir banyonun ardından hepimizin tanık olduğu o tanıdık manzara: buruşmuş el ve ayak parmakları. Ancak çoğu kişinin düşündüğünün aksine, bu kırışıklıkların nedeni cildin suyu emmesi değil. Bilim insanları, bu ilginç durumun aslında otonom sinir sistemimizin bir tepkisi olduğunu ortaya koydu.

Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil - 1

DailyMail'de yer alana habere göre; New York’taki Binghamton Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Guy German liderliğinde yürütülen çalışmada, üç gönüllünün parmakları 30 dakika boyunca suda bekletildi. Araştırma ekibi, oluşan kırışıklıkların desenlerini çizdi ve 24 saat sonra bu desenlerin tekrarlandığını gözlemledi.

“İnsanlar genellikle cilt suyu emdiği için bu kırışıklıkların oluştuğunu düşünür. Ben de uzun süre böyle sanıyordum,” diyen Dr. German, asıl mekanizmanın sinir sistemiyle ilgili olduğunu belirtti.

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Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil - 2

Otonom sinir sistemi; nefes alma, kalp atışı ve göz kırpma gibi istemsiz hareketleri yönetmenin yanı sıra, kan damarlarının kasılıp gevşemesini de kontrol ediyor. Araştırmaya göre, cilt suyla uzun süre temas ettiğinde, ter bezleri açılıyor ve suyun deri dokusuna geçişi başlıyor. Bu da ciltteki tuz yoğunluğunu düşürüyor.

Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil - 3

Sinir sistemi, bu düşüşü algılayarak kan damarlarını daraltıyor. Kan damarlarının daralması ise cildin hacmini azaltıyor ve buruşuk bir görünüme neden oluyor. Dr. German, bu durumu “kurumuş bir üzümün buruşuk bir kuru üzüme dönüşmesine” benzetiyor.

Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil - 4

Yapılan deneyler, her bir kişinin cildinde benzer kırışıklık desenlerinin tekrarlandığını gösterdi. Bunun nedeni, damar yapılarının sabit olması. Ayrıca, sinir hasarı olan bireylerin parmaklarında kırışıklık oluşmadığı da gözlemlenerek bu fizyolojik sürecin sinir sistemiyle doğrudan ilişkili olduğu bir kez daha doğrulandı.

Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil - 5

Dr. German, kırışıklığın bir avantajını da vurguluyor: kavrama gücü. Yapılan testlerde, buruşmuş parmakların ıslak yüzeylerde daha fazla tutuş sağladığı ve su altı hareketlerini kolaylaştırdığı keşfedildi. Bu durum, evrimsel açıdan hayatta kalma avantajı sağlayan bir uyum tepkisi olabilir.

Araştırma, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde yayımlandı.

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