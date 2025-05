Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil

Dr. German, kırışıklığın bir avantajını da vurguluyor: kavrama gücü. Yapılan testlerde, buruşmuş parmakların ıslak yüzeylerde daha fazla tutuş sağladığı ve su altı hareketlerini kolaylaştırdığı keşfedildi. Bu durum, evrimsel açıdan hayatta kalma avantajı sağlayan bir uyum tepkisi olabilir.



Araştırma, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde yayımlandı.