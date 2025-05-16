Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil

Yapılan deneyler, her bir kişinin cildinde benzer kırışıklık desenlerinin tekrarlandığını gösterdi. Bunun nedeni, damar yapılarının sabit olması. Ayrıca, sinir hasarı olan bireylerin parmaklarında kırışıklık oluşmadığı da gözlemlenerek bu fizyolojik sürecin sinir sistemiyle doğrudan ilişkili olduğu bir kez daha doğrulandı.