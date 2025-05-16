Banyo sonrası parmaklarınız neden buruşur? Nedeni sıcak su değil
Yüzdükten ya da uzun bir banyonun ardından hepimizin tanık olduğu o tanıdık manzara: buruşmuş el ve ayak parmakları. Ancak çoğu kişinin düşündüğünün aksine, bu kırışıklıkların nedeni cildin suyu emmesi değil. Bilim insanları, bu ilginç durumun aslında otonom sinir sistemimizin bir tepkisi olduğunu ortaya koydu.
DailyMail'de yer alana habere göre; New York’taki Binghamton Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Guy German liderliğinde yürütülen çalışmada, üç gönüllünün parmakları 30 dakika boyunca suda bekletildi. Araştırma ekibi, oluşan kırışıklıkların desenlerini çizdi ve 24 saat sonra bu desenlerin tekrarlandığını gözlemledi.
“İnsanlar genellikle cilt suyu emdiği için bu kırışıklıkların oluştuğunu düşünür. Ben de uzun süre böyle sanıyordum,” diyen Dr. German, asıl mekanizmanın sinir sistemiyle ilgili olduğunu belirtti.