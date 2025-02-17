Banyoda lif kullanmayı bırakmanın zamanı geldi mi? Bu zararı çok az biliniyor

Uzun bir iş gününün ardından sıcak bir duş almak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Banyo tuzu ekleyip, cildinizi lif ile temizlemek zihninizi sakinleştirebilir. Ancak bu alışkanlık, uzun vadede cildinizde tahribata yol açabilir. Lifler, cildinizdeki kiri temizlemek için yaygın olarak kullanılsa da, bakteriler ve enfeksiyonlar için uygun bir ortam oluşturabilir.