Banyoda lif kullanmayı bırakmanın zamanı geldi mi? Bu zararı çok az biliniyor
Cilt sağlığınızı korumak ve daha sağlıklı bir temizlik rutini oluşturmak için lif kullanma alışkanlığınızı gözden geçirebilirsiniz. Silikon ya da doğal lifler yerine, yumuşak fırçalı yıkama fırçaları ve vücut peelingleri gibi alternatiflere yönelmek, cildinize zarar vermeden temizlenmenizi sağlayabilir.
Uzun bir iş gününün ardından sıcak bir duş almak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Banyo tuzu ekleyip, cildinizi lif ile temizlemek zihninizi sakinleştirebilir. Ancak bu alışkanlık, uzun vadede cildinizde tahribata yol açabilir. Lifler, cildinizdeki kiri temizlemek için yaygın olarak kullanılsa da, bakteriler ve enfeksiyonlar için uygun bir ortam oluşturabilir.