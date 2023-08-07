Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı

Kıyafet ve aksesuarlardan yiyeceklere, hatta protesto gösterilerine kadar yansıyan Barbie çılgınlığı, cenazelere kadar ulaştı! El Salvador'da bir cenaze evi, Barbie resimleriyle süslenmiş pembe tabutlar üretmeye başladı. Tabutlara rağbet oldukça fazla.

Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı - 1

Sinemalarda "Barbie" filmi gösterimi öncesinde başlayan ve filmin gösteriminin sürdüğü bugünlerde de devam eden Barbie çılgınlığı sadece kıyafetlere ve aksesuarlara yansımadı, cenazelere kadar ulaştı.

El Salvador'da Barbie resimleriyle süslenmiş pembe tabutlarla, Barbie çılgınlığı uç noktalara taşındı. Yani her şey ölene kadar ve öldükten sonra bile bir Barbie hayranı olabilmeniz için tasarlanmış gibi duruyor.

Pembe tabutlar, Guatemala sınırına yakın Ahuachapán şehrinde bulunan Alpha ve Omega Cenaze Evi'nde satılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı - 2

Cenaze evinin sahibi Isaac Villegas, aslında Barbie filmi temmuz ayında gösterime girmeden önce pembe tabut seçeneği sunduğunu söyledi. Ancak Latin Amerika'yı kasıp kavuran Barbie filmi çılgınlığı, onu tabutların kumaş astarlarını oyuncak bebek resimleriyle süslemeye teşvik etmiş.

Cenaze evi sahibi, tabutlar hakkında konuşurken, "Bu trendi yakalamalıyız diye düşündüm, bunu başardık" ifadesini kullandı.

Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı - 3

"DAHA FAZLA PEMBE TABUT HAZIRLAYACAĞIZ"

Villegas, Barbie tabutları için bir promosyon kampanyası başlattığını ve bunlardan 10 tanesini sattığını söyledi. Bu, 10 kişinin hemen bu tabutlarla gömüldüğü anlamına gelmiyor. El Salvador'daki pek çok kişi, gelecekteki cenaze törenleri için ön ödemeli bir paket satın almayı tercih ediyor.

Villegas, bir yıl öncesine kadar ailelerin siyah, kahverengi, beyaz ya da gri gibi geleneksel tabut renklerini tercih ettiğini ancak geçen yıl ilk pembe tabutu sattığını anlattı. Cenaze evi sahibinin tekrar eskiye dönüp sadece siyah tabut üretme niyeti artık yok. Villegas, "Daha fazla pembe tabut hazırlayacağız, çünkü insanlar istiyor" diye konuştu.

Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı - 4

PROTESTOLARDA BİLE BARBIE VAR

Latin Amerika'da Barbie hayranlığı pembe renkli taco'lara ve hamur işi yiyeceklere, Barbie logolu ticari uçaklara, siyasi reklamlara ve hatta Barbie temalı protestolara bile yansıdı.

Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı - 5

Temmuz ayında düzenlenen bir hükümet karşıtı gösteride, Başkan Dina Boluarte'yi protesto etmek için iki kadın pembe giyinip Peru'nun başkenti Lima'nın ana meydanındaki dev Barbie kutularına girdi.

Meksika'da 112 bin kayıp kişiden birinin kız kardeşi, çocuklarının kalıntılarını içerebilecek mezarlık aramak için uğraşan gönüllülere atıfta bulunarak, "Anne arayan Barbie" yapmak üzere oyuncak bebek kıyafetleri dikmeye başladı.

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