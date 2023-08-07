Barbie çılgınlığı cenazelere bile sıçradı

Sinemalarda "Barbie" filmi gösterimi öncesinde başlayan ve filmin gösteriminin sürdüğü bugünlerde de devam eden Barbie çılgınlığı sadece kıyafetlere ve aksesuarlara yansımadı, cenazelere kadar ulaştı.

El Salvador'da Barbie resimleriyle süslenmiş pembe tabutlarla, Barbie çılgınlığı uç noktalara taşındı. Yani her şey ölene kadar ve öldükten sonra bile bir Barbie hayranı olabilmeniz için tasarlanmış gibi duruyor.

Pembe tabutlar, Guatemala sınırına yakın Ahuachapán şehrinde bulunan Alpha ve Omega Cenaze Evi'nde satılıyor.