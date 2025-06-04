Başarılı insanların sırrı: Güçlü bir sabah, akıllı bir geceden geçiyor
Üretkenliğin anahtarı yatmadan önce atılan adımlarda gizli olabilir. Peki başarılı insanlar geceyi nasıl geçiriyor?
Birçok insan daha üretken ve başarılı bir yaşam sürmeyi hedefliyor. Ancak bunu başaranların sayısı oldukça az. Uzmanlara göre farkı yaratan ise sabah değil, gece yapılanlar. Başarılı bireylerin çoğu, kendilerini organize eden basit ama etkili alışkanlıkları titizlikle uyguluyor. Üstelik bu alışkanlıkların büyük kısmı, güne başlamadan önce bir gece öncesinden devreye giriyor.
İşte, sabahları dinlenmiş, odaklanmış ve enerjik uyanmak isteyenler için bilim destekli 5 gece rutini: