Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu

Sözsüz bir iletişim biçimi olan beden dili, kişinin vücudu aracılığıyla hislerini ve fikirlerini karşı tarafa doğru yansıtması şeklinde açıklanır. Dr. Alexandra Stratyner, insanların düşüncelerini okumanın bazı yolları olduğunu paylaştı.

Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu - 1

KAMBUR OMUZLAR NEYİN İŞARETİ?

Dr. Stratyner, beden dilinde başlıca dikkat edilmesi gereken şeylerin başında ''duruşun'' geldiğini öne sürüyor. Açık bir göğüs ve geride duran dik omuzlar, genellikle bir kişinin kendine güvendiğini gösterir. Kambur omuzlar veya çökük bir duruş ise bireyin özgüvensiz, savunmacı veya bitkin olduğu anlamına gelebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu - 2

YANSIMANIN ÖNEMİ

Beynimizde, başkalarını taklit ettiğimizde veya başkalarının bizi taklit etmesiyle aktive olan nöronlar bulunur. Örneğin, birisi gülümsediğinde, biz de doğal olarak gülümseriz. Bu yüzden, karşımızdaki kişi bize karşılık vermediğinde, bu onların bizden hoşlanmadığını ya da bir sebepten dolayı bizden memnun olmadıklarını gösterebilir.

Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu - 3

KELİMELER ÇOK ŞEY ANLATABİLİR

Verywell Mind'da yer alan habere göre, kullanılan kelimeler bir kişinin nasıl hissettiğini veya neye değer verdiğini ortaya koyabilir. Örneğin, sıkça "ben" kelimesi kullanan bir kişi, daha bencil kişilik özelliklerine sahipken, ''biz" dilini kullanan biri, daha kolektif ya da takım odaklı bir yaklaşım sergiliyor olabilir.

Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu - 4

DİK DURUŞ STRES BELİRTİSİ Mİ?

Uzmanlar, sürekli heyecanlı olan kişilerin omuzlarını çoğu zaman yüksekte tuttuklarını ve bunun stres ya da aşırı dışa dönüklük belirtisi olabileceğini vurguluyor. Ancak bazı beden dili uzmanları, tek bir ipucuna odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini savunuyor.

Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu - 5

Dr. Alexandra Stratyner, beden dilinin bir bilim olmadığı ve her zaman net sonuçlar vermeyeceğinin de altını çizdi. Yorgunluk, odak problemi ve kültürel farklılıklar, yüz ifadelerinin anlamını değiştirebilir. Benzer şekilde, jestler de kültürel bağlama göre farklı anlamlar taşıyabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER