Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu

YANSIMANIN ÖNEMİ

Beynimizde, başkalarını taklit ettiğimizde veya başkalarının bizi taklit etmesiyle aktive olan nöronlar bulunur. Örneğin, birisi gülümsediğinde, biz de doğal olarak gülümseriz. Bu yüzden, karşımızdaki kişi bize karşılık vermediğinde, bu onların bizden hoşlanmadığını ya da bir sebepten dolayı bizden memnun olmadıklarını gösterebilir.