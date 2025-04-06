Beden dili uzmanlarına göre insanları bir kitap gibi okumanın 4 yolu
Sözsüz bir iletişim biçimi olan beden dili, kişinin vücudu aracılığıyla hislerini ve fikirlerini karşı tarafa doğru yansıtması şeklinde açıklanır. Dr. Alexandra Stratyner, insanların düşüncelerini okumanın bazı yolları olduğunu paylaştı.
KAMBUR OMUZLAR NEYİN İŞARETİ?
Dr. Stratyner, beden dilinde başlıca dikkat edilmesi gereken şeylerin başında ''duruşun'' geldiğini öne sürüyor. Açık bir göğüs ve geride duran dik omuzlar, genellikle bir kişinin kendine güvendiğini gösterir. Kambur omuzlar veya çökük bir duruş ise bireyin özgüvensiz, savunmacı veya bitkin olduğu anlamına gelebilir.