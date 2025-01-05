Bekarlığın karanlık yüzü: Psikopatlık ile bağlantılı mı?
Psikopatlık gibi karmaşık kişilik özelliklerini tespit etmek, uzman psikologlar için bile her zaman kolay olmayabilir. Ancak Torino Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir kişinin ilişki durumu ile psikopatik eğilimleri arasında şaşırtıcı bir bağ keşfetti.
Aşk hayatınız, kişilik özellikleriniz hakkında sandığınızdan daha fazlasını söylüyor olabilir. Torino Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, bekarlığın psikopatik ve manipülatif eğilimlerle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre, bekar bireylerin psikopatik ve “Makyavelist” özelliklerde evlilere göre daha yüksek puan aldığını ortaya koydu.