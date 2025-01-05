Bekarlığın karanlık yüzü: Psikopatlık ile bağlantılı mı?

KARANLIK ÜÇLÜ

Araştırma, kişilik bozukluklarını tanımlayan “Karanlık Üçlü”nün farklı yönlerini ele aldı. İlginç bir şekilde, narsisizm gibi özellikler daha yüksek ilişki potansiyeli gösterirken, psikopati ve Makyavelizm ilişki kurmayı zorlaştırıyor.

Narsistik bireylerin çekicilik ve özgüvenle ilişkilerin ilk aşamalarında başarılı olduğu, ancak uzun vadede büyüklenmecilik ve empati eksikliği gibi özelliklerin sorunlara yol açtığı belirtildi.