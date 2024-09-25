Ben nasıl oldum? Çocuklara doğum nasıl anlatılmalı?
Ebeveynlerin çocuklara açıklamakta ve doğru iletişimi kurmakta en zorlandığı konulardan biri cinsellik ve bebeğin nasıl oluştuğudur. Çocuklara cinselliği anlatırken, onların yaşlarına ve anlayış düzeylerine uygun bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Her zaman için açık bir iletişim kurmak, çocukların sağlıklı bir cinsellik anlayışı geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Peki, çocuklara doğum nasıl anlatılmalı?
Çocuklara doğum anlatırken basit ve yaşlarına uygun bir dil kullanmak önemlidir. Çocuk cinsel organlarıyla ilgilenmeye ve cinsellik ile ilgili sorular sormaya başladığında “büyüyünce öğrenirsin, ayıp böyle şeyler, kapat bu konuyu” gibi tepkiler verilmesi oldukça yanlıştır. Peki, çocuğun "Ben nasıl oldum?" sorusuna nasıl yanıt verilmeli?