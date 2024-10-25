''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın

Genellikle kibirleriyle ön plana çıkan narsist sosyopatlar, utanç veya pişmanlık gibi duygular hissetmezler. Gelişmiş manipülasyon kabiliyetleriyle dikkat çeken bu insanlarda yalan söylemeye yatkınlık da vardır. Narsist sosyopat teşhisi konulan bir kadın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, çoğu insanın hoş karşılamayacağı duyguları hissetmekten büyük bir zevk duyduğunu anlattı.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 1

Sosyal medyada ''Delta'' ismini kullanan genç kadın, yoğun nefret ve öfke duygusundan güç aldığını ve bu nedenle çoğu insanın, kendisinden hoşlanmadığını söyledi.

''Yaptığım hatalardan kolay kolay pişmanlık duymuyorum'' diyen Delta isimli sosyal medya kullanıcısı, empati duygusundan yoksun olduğunu itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 2

''Bana, hislerim dondurulmuş gibi geliyor'' diyen genç kadın, ''Sadece nefret ve öfkeyi cazip buluyorum. Bu yüzden diğer insanlarla kavga etmekten hiç kaçınmıyorum, bu durum zaman zaman başımı belaya sokuyor'' ifadelerini kullandı.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 3

Antisosyal kişilik bozukluğundan da muzdarip olduğunu belirten Delta, ''Arzu ve mutluluk gibi duygular, birçok insanın aksine bende boşluğa düşmüşüm hissi yaratıyor'' dedi.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 4

Adrenalin duygusundan yoğun haz aldığını anlatan genç kadın, ''Riskli olan her şeyin peşinden hiç düşünmeden gidebilirim'' şeklinde konuştu.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 5

Küçük yaşlarda fuhuşa zorlandığını ve defalarca tecavüze uğradığını söyleyen Delta, ''Belki de hissettiğim duygular arasında en yoğun yaşadığım duygunun adı bu yüzden öfkedir'' yorumunu yaptı.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 6

Delta, narsist sosyopatlar hakkında paylaştığı bir başka videosunda ise ''Eğer narsist sosyopatlar tarafından aşağılanmaktan ve istismara uğramaktan korkuyorsanız, mümkünse onlarla hiçbir şekilde iletişime geçmeyin'' ifadelerini kullanmıştı.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 7

Simply Psychology'ye göre, narsist sosyopatların temel amacı, başkaları üzerinde kontrol sahibi olmak ve bu sayede güç fantezilerini gerçekleştirmektir.

''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın - 8

Uzmanlar, narsist sosyopat bireylerin, başka insanlara karşı oldukça acımasız olduklarını ve eleştiriye saldırıyla karşılık verebileceklerini söyleyerek uyarıda bulundu.

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