''Ben teşhisli bir sosyopatım'' diyerek anlattı! Tanıştığınız kişilerde bu belirtiler varsa sessizce uzaklaşın
Genellikle kibirleriyle ön plana çıkan narsist sosyopatlar, utanç veya pişmanlık gibi duygular hissetmezler. Gelişmiş manipülasyon kabiliyetleriyle dikkat çeken bu insanlarda yalan söylemeye yatkınlık da vardır. Narsist sosyopat teşhisi konulan bir kadın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, çoğu insanın hoş karşılamayacağı duyguları hissetmekten büyük bir zevk duyduğunu anlattı.
Sosyal medyada ''Delta'' ismini kullanan genç kadın, yoğun nefret ve öfke duygusundan güç aldığını ve bu nedenle çoğu insanın, kendisinden hoşlanmadığını söyledi.
''Yaptığım hatalardan kolay kolay pişmanlık duymuyorum'' diyen Delta isimli sosyal medya kullanıcısı, empati duygusundan yoksun olduğunu itiraf etti.