Bilim dünyasından korkutan araştırma! Psikolojik travmalar genlerimizi değiştiriyor

Davranışlarımızı önceki nesillerden miras alabileceğimiz fikri, ilk olarak Fransız biyolog Jean-Baptiste Lamarck tarafından ortaya atıldı ancak bu görüş, o dönemlerde alay konusu olmuştu.

Fakat son yıllarda yapılan laboratuvar deneyleri, bu teorinin sadece çocukların yetiştirildiği çevre açısından değil, DNA'larındaki değişiklikler açısından da önemli olduğunu ortaya koydu.