Bilim dünyasından korkutan araştırma! Psikolojik travmalar genlerimizi değiştiriyor
Yaklaşık 200 yıldır psikolojik travmaların kuşaktan kuşağa aktarılabildiği biliniyor. Ancak bilim insanları, bu travmaların yalnızca psikolojik olarak değil, fiziksel anlamda da çeşitli değişikliklere yol açabileceğinin altını çizdi.
Stres, kaygı ve korku gibi güçlü duygular, her zaman dış etkenlerden kaynaklı olmayabilir. Bu duyguların, bizlere aile büyüklerimizden miras kalmış olabileceği ihtimalini de unutmamak gerekir.