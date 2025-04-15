Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir

Son yapılan bir araştırma, düşük kalorili Akdeniz diyetini yürüyüş ve direnç antrenmanı gibi düzenli egzersizle birleştirmenin yaşlı bireylerde, özellikle de alt sırtlarında kemik yoğunluğunu önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Bu yaklaşım sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaygın bir yan etki olan kemik bozulmasını da hafifletiyor.

Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 1

Kilo vermek her yaşta zordur, ancak ilerleyen yaşla birlikte daha da zorlaşabilir. Yavaşlayan metabolizma, azalan fiziksel aktivite ve hormon değişiklikleri inatçı vücut yağının birikmesine katkıda bulunabilir. Yaşla birlikte kemik yoğunluğu giderek azalır ve osteoporoz, düşme ve kırık riski artar. Ancak, JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bunun büyük ölçüde düzeltilebileceğini ortaya koydu.


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Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 2

Yeni araştırmadaki bilim insanları, popüler bir diyetin değiştirilmiş bir versiyonunu belirli bir egzersiz rejimiyle birleştirmenin kemik yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini buldu. Çalışmada, yaşlı bireylerden üç yıl boyunca düşük kalorili Akdeniz diyeti, günlük yürüyüşler ve direnç antrenmanları yapmaları istendi ve bu, özellikle alt sırtlarında kemik yoğunluklarını iyileştirdi.


Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 3

55 ila 75 yaş grubundaki yaşlı kadınlar için özel olarak tasarlanmış sağlıklı yaşam rejiminin bir parçası olarak, normal alımlarından yaklaşık %30 daha az kalori içeren geleneksel Akdeniz diyetinin değiştirilmiş bir versiyonu dahil edildi.

Çalışmanın bir diğer parlak tarafı, çalışmaya katılan yaşlı kadınların genellikle kilo kaybıyla birlikte ortaya çıkan kemik bozulmasını daha az deneyimlemiş olmalarıydı. Kemik yoğunluğundaki azalma, yaşlılar için geleneksel şekilde kilo vermenin ciddi bir yan etkisidir çünkü bu, hareket kabiliyetlerini etkileyebilir.


Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 4

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Akdeniz Diyeti, sebzeler, meyveler, fasulye, mercimek ve sızma zeytinyağı ve omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar gibi bitki bazlı yiyeceklere odaklanmıştır. Bu beslenme düzeni koroner arter hastalığına (KAH) karşı koruma sağlayabilir, metabolik sendrom riskini düşürebilir, sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilir, beyni daha keskin tutabilir, kanser riskini düşürebilir ve uzun ömürlülüğü artırabilir. Ayrıca bunama, depresyon, diyabet, yüksek kolesterol ve hafıza kaybı riskini de azaltabilir.


Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 5

AKDENİZ DİYETİ KEMİK KAYBINI NASIL ÖNLER?

Kemik sağlığını korumanın sırrı, doğru besinleri içeren dengeli bir diyette saklıdır. Kuruyemişler ve süt ürünleri; kalsiyum, magnezyum ve D vitamini gibi kemikler için gerekli temel mineralleri sağlar. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ise vücuttaki iltihabı azaltarak kemik sağlığına katkıda bulunur.


Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 6

Meyve ve sebzelerde bolca bulunan C vitamini, içerdiği antioksidanlar sayesinde kemikleri güçlendirebilir. Ayrıca ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde yer alan K vitamini, kemiklerin oluşumuna ve güçlenmesine yardımcı olur.


Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir - 7

Genel olarak, sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite, özellikle yaşlı bireylerde kemik kaybını önlemeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.

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