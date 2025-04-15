Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir
Son yapılan bir araştırma, düşük kalorili Akdeniz diyetini yürüyüş ve direnç antrenmanı gibi düzenli egzersizle birleştirmenin yaşlı bireylerde, özellikle de alt sırtlarında kemik yoğunluğunu önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Bu yaklaşım sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaygın bir yan etki olan kemik bozulmasını da hafifletiyor.
Kilo vermek her yaşta zordur, ancak ilerleyen yaşla birlikte daha da zorlaşabilir. Yavaşlayan metabolizma, azalan fiziksel aktivite ve hormon değişiklikleri inatçı vücut yağının birikmesine katkıda bulunabilir. Yaşla birlikte kemik yoğunluğu giderek azalır ve osteoporoz, düşme ve kırık riski artar. Ancak, JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, bunun büyük ölçüde düzeltilebileceğini ortaya koydu.