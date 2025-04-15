Bilim insanları açıkladı: Yaşlandıkça kemik yoğunluğunu artırabilir

55 ila 75 yaş grubundaki yaşlı kadınlar için özel olarak tasarlanmış sağlıklı yaşam rejiminin bir parçası olarak, normal alımlarından yaklaşık %30 daha az kalori içeren geleneksel Akdeniz diyetinin değiştirilmiş bir versiyonu dahil edildi.



Çalışmanın bir diğer parlak tarafı, çalışmaya katılan yaşlı kadınların genellikle kilo kaybıyla birlikte ortaya çıkan kemik bozulmasını daha az deneyimlemiş olmalarıydı. Kemik yoğunluğundaki azalma, yaşlılar için geleneksel şekilde kilo vermenin ciddi bir yan etkisidir çünkü bu, hareket kabiliyetlerini etkileyebilir.





