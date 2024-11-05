Bilim insanları ölümden sonraki yaşama dair kanıtlar buldu
ABD'li bilim insanları, 30 yıl süren bir araştırma sonucunda, ölümden sonraki yaşama dair kanıtlar bulduklarını açıkladı. New York Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, gözlem altında tutulan hastaların çoğunun benzer deneyimler yaşadığı görüldü.
New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde yardımcı doçent olan Dr. Sam Parnia'ya göre, kalpleri durduktan sonra yeniden hayata dönen hastaların çoğu, geçmiş deneyimlerini tekrar tekrar yaşıyorlar.