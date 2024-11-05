Bilim insanları ölümden sonraki yaşama dair kanıtlar buldu

Daha önce yapılan araştırmalarda, kalp durduktan sonra insan beyninin çok kısa bir süre daha normal şekilde çalışmaya devam ettiği kanıtlanmıştı. Ancak düzenli taramalarda beyin aktivitesinin durduğu görüldü.

Durmuş olan solunum ya da dolaşım sistemini yeniden işlevsel ve canlı hale getirmek amacıyla yapılan bir işlem olan reanimasyonda, oksijensiz bir saat bile geçse beynin ara sıra aktivite atakları yaşayabildiği biliniyor.