Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor

''BAYBURT'UMUZU BU ŞEKİLDE TANITMAK İSTEDİM''

Tarhunlu tarhanasının herkes tarafından çok beğenildiğini aktaran Makili, "Tarhana işine ilk önce evde çocuklarıma yaparak başladım. Sonra arkadaşlarım çok beğendiler, çok sevdiler ve bir anda bu iş ticarete döküldü. Tarhana yapmaya başlamadan evvel, 3 sene önce ne yapabilirim diye düşündüm. Bayburt'ta tarhana yok, bizim tarhana kültürümüz yok çünkü sebze yoktu, önceden bu kadar sebze yetiştirmiyorduk. Ben de ne yapabilirim diye düşünmeye devam ederken meşhur tarhunumuz aklıma geldi. Tarhundan bir tarhana yapayım dedim. Bayburt'umuz küçük ama gerçekten her şehirde, her ülkede Bayburtlu var. Bayburt'umuzu bu şekilde tanıtmak istedim ve tarhunlu tarhana çok sevildi, çok beğenildi. 3 çeşit tarhana yapıyorum; tarhunlu tarhana, sade tarhana ve keçi yoğurtlu. Kendim keçi sütü alıp mayalıyorum. Süzdürdükten sonra malzemeye katıp harmanlıyorum. 21 gün boyunca sabah akşam fermente olana kadar bekliyorum sonra kurutup, müşterilerime veriyorum" dedi.