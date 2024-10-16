Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor

Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, Bayburt'un coğrafi işaretli tarhununu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhanayla birleştirerek satmaya başladı. Makili, bir hevesle başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor - 1

Bayburt'un aromatik bitkilerinden biri olan coğrafi işaret tescilli tarhunundan sade ve keçi yoğurtlu tarhana yapan ev hanımı Makili, işe yoğurt mayalayarak başlıyor. Daha sonra mayaladığı yoğurdu bir tülbent yardımıyla süzen Makili, tarhananın olmazsa olmazlarından süzme yoğurdu hazır hale getiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor - 2

Köylerde organik yetişen sebzeleri tarhana yapımında tercih eden Makili, sebzeleri de işlemden geçirdikten sonra, hazırladığı süzme yoğurdu tarhunla birleştiriyor. Elde ettiği karışımın kıvam alması için un ekleyen Makili, 21 gün boyunca sebze, yoğurt, tarhun ve un karışımını fermente olana kadar sabah akşam her gün yoğuruyor.

Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor - 3

3 yıldır tarhunlu tarhana başta olmak üzere birçok ev yemeğini yapıp satan ve işi ticarete döken ev hanımı Makili, Bayburt tarhununu dünyaya tanıtma amacıyla bu yola çıktığını söyledi.

Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor - 4

''BAYBURT'UMUZU BU ŞEKİLDE TANITMAK İSTEDİM''

Tarhunlu tarhanasının herkes tarafından çok beğenildiğini aktaran Makili, "Tarhana işine ilk önce evde çocuklarıma yaparak başladım. Sonra arkadaşlarım çok beğendiler, çok sevdiler ve bir anda bu iş ticarete döküldü. Tarhana yapmaya başlamadan evvel, 3 sene önce ne yapabilirim diye düşündüm. Bayburt'ta tarhana yok, bizim tarhana kültürümüz yok çünkü sebze yoktu, önceden bu kadar sebze yetiştirmiyorduk. Ben de ne yapabilirim diye düşünmeye devam ederken meşhur tarhunumuz aklıma geldi. Tarhundan bir tarhana yapayım dedim. Bayburt'umuz küçük ama gerçekten her şehirde, her ülkede Bayburtlu var. Bayburt'umuzu bu şekilde tanıtmak istedim ve tarhunlu tarhana çok sevildi, çok beğenildi. 3 çeşit tarhana yapıyorum; tarhunlu tarhana, sade tarhana ve keçi yoğurtlu. Kendim keçi sütü alıp mayalıyorum. Süzdürdükten sonra malzemeye katıp harmanlıyorum. 21 gün boyunca sabah akşam fermente olana kadar bekliyorum sonra kurutup, müşterilerime veriyorum" dedi.

Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor - 5

Sosyal medyanın da yardımıyla büyük kitlelere ulaşan Makili, "Evet talep bir hayli fazla. Sadece tarhana değil kemik suyu, baklava, börek de yapıyorum. İlikli kemik suyu kolajen olduğu için şu sıralar çok tutuldu. Malum hastalıklar aldı başını gidiyor, insanlar ilikli kemik suyuna çok yoğun ilgi gösteriyor. Elimden geldiği kadar çocuklarıma destek oluyorum. Çocuklarımı büyüttüm, 2 tane torunum var. Boş durmaktansa çalışıyorum. Çalışmak, hamurla uğraşmak çok iyi geliyor" yanıtını verdi.

Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor - 6

''SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR''

Bir hevesle başladı şimdi siparişlere yetişemiyor
Özellikle Eylül-Ekim aylarında çok fazla sipariş aldığını, çoğu kez de siparişlere yetişemediğini belirten Makili, "Bu dönemlerde siparişlere yetişemediğim oluyor. Eylül-Ekim gibi bayağı yoğun oluyor. Parasından ziyade Bayburt'umuza böyle bir katkıda bulunduysam çok mutlu oldum" diyerek konuştu.

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