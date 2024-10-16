Bir hevesle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Türkiye'nin her yerinden kapış kapış gidiyor
Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, Bayburt'un coğrafi işaretli tarhununu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhanayla birleştirerek satmaya başladı. Makili, bir hevesle başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemiyor.
Bayburt'un aromatik bitkilerinden biri olan coğrafi işaret tescilli tarhunundan sade ve keçi yoğurtlu tarhana yapan ev hanımı Makili, işe yoğurt mayalayarak başlıyor. Daha sonra mayaladığı yoğurdu bir tülbent yardımıyla süzen Makili, tarhananın olmazsa olmazlarından süzme yoğurdu hazır hale getiriyor.