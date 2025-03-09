Birinin sizi kıskandığını gösteren işaretler nelerdir? 5 ipucuyla fark etmek çok kolay

BAŞARILI OLMANIZDAN MUTLU OLMAZ

Kıskançlık, diğer kişinin sizin başarılarınıza veya kilometre taşlarınıza gerçekten sevinmesini zorlaştırır.

Bastırılmış, samimiyetsiz veya zorlama yollarla yanıt verebilirler, bu da gizli kızgınlıklarını veya yetersizlik duygularını gösterir. Karşılanmamış hırslarını sizin mutluluğunuzla örtbas edemezler, bu nedenle coşku eksikliği yaşarlar.

Başarılarınız konusunda gerçek destek veya sevinç eksikliği, duygularıyla sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkacaklarını bilmemelerinin iç çatışmasını gösterir.