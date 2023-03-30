Birinin yalan söylediğini anlamanın en iyi yolu açıklandı

AYRINTI DÜZEYİNE ODAKLANIN

Kimi zaman kişinin davranışlarından yalan söyleyip söylemediğini anlayabilirsiniz ancak sözlü olarak dile getirilen ifadelerde bazı ayrıntılar eksik ise o kişinin dürüstlüğünü sorgulayabilirsiniz. Bu kişilerin söylediklerindeki ayrıntı düzeyine odaklanmanın en iyi taktik olduğu vurgulanıyor.

Independent'ın haberine göre, bilimsel dergi Nature Human Behaviour'da yayımlanan araştırmada, deneye katılan kişiler yalancı ve masum olmak üzere iki gruba ayrıldı. Suçlu grup, bir dolaptan sınav sorularını çalmakla görevlendirildi ve daha sonra bu konuda yalan söylemek zorunda kaldı. Masum grup ise yalnızca kampüste vakit geçirdi.