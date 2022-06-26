Bir insan olarak büyüdüğünüzü gösteren 6 işaret

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 15:59
Büyümek kolay değildir. Hayatınızın kontrolünü elinize almış olmanız ve kendi kararlarını özgürce verebilmeniz, ne kadar önemli olsa da büyümek yanında birçok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Artan sorumluluklar da size büyüdüğünüzü hatırlatıyor.
Bazen de fark etmeden büyüdüğünüzü anladığınız anlar olur. İşte bir insan olarak çok yol katettiğinizi ve büyüdüğünüzü gösteren işaretler....
Bulunduğunuz konumdan mutlu değilseniz ve her gün daha da çok memnuniyetsizlik hissediyorsanız büyüyorsunuz demektir. Hayatı devamlı sorgulamak, büyümenin en belirgin işaretidir.
İnsanları hayal kırıklığına uğratmamak için ilk başta hayır demek isteyemeyebilirsiniz ama bir noktada kendi öncelikleriniz ağır basacaktır. İnsanları sırf memnun etmek için evet demek zorunda olmadığınızı fark edeceksiniz.
Büyüdükçe çevrenizdeki insanları seçerken daha dikkatli olmaya başlarsınız. Enerjinizi aşağı çeken ve size negatiflikten başka bir şey getirmeyen insanları tek tek hayatınızdan çıkarmayk isteyebilirsiniz. Büyüdükçe küçük bir grup insanla daha çok vakit geçirmeyi tercih edeceksiniz.
Bilinmeyenden ve değişimden korkmaya başladığınız az büyüyorsunuz demektir. Hayatınızda artık hiçbir şeyi başaramayacağınızı hissediyor ve geleceğin belirsizliğinden korkuyorsanız risk almak giderek zorlaşacaktır.
Hayat çok hızlı akıyor ve siz hep farklı yönlere çekiliyorsunuz. Bir süre sonra bu rutin sizi yoracak ve yalnız kalmak isteyeceksiniz. Odaklanmak ve kendinizi dinlemek için yalnızlığa daha çok bağlanacaksınız.
Diğer insanların sizin hayatınız, ilişkileriniz veya görünüşünüz hakkında yargılara varmasını umursamayacaksınız. Hayatın kısa olduğunu düşünerek kendi düşüncelerinizin daha öncelikli olduğunu fark ettiğiniz bir döneme gireceksiniz