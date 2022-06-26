Bir insan olarak büyüdüğünüzü gösteren 6 işaret

Büyümek kolay değildir. Hayatınızın kontrolünü elinize almış olmanız ve kendi kararlarını özgürce verebilmeniz, ne kadar önemli olsa da büyümek yanında birçok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Artan sorumluluklar da size büyüdüğünüzü hatırlatıyor.

Bazen de fark etmeden büyüdüğünüzü anladığınız anlar olur. İşte bir insan olarak çok yol katettiğinizi ve büyüdüğünüzü gösteren işaretler....