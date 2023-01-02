Biyometrik fotoğraflarda gülmek neden yasak?

Bir süredir Türkiye'de de kullanılmakta olan çipli kimlikler ile pasaportlarda, artık biyometrik fotoğraflar kullanılıyor. Bu fotoğraflar, alıştığımız vesikalıklardan bir nebze değişik.



Peki bunun nedenini merak etmiş miydiniz? Biyometrik fotoğraflarda uygulanan kuralları öğrenince, "vay be!" diyeceğinize eminiz.

İş veya tatil amacı ile yurt dışına çıkma oranı, her geçen gün biraz daha artıyor. Bu seyahatler, eskiden çok da önemsenmiyordu. Ancak 2000'li yıllar itibarıyla bu durum değişti. Başta ABD'de yaşanan 11 Eylül saldırıları olmak üzere terör olayları ve suçluların sayısının artması, yetkili otoriteleri biyometrik fotoğraf konusunda daha hassas hale getirdi. Bu noktada fitili ateşleyen kurum da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) oldu.