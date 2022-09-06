Boy farkı iş hayatınızı nasıl etkiliyor?

Kişileri boyuna göre yargılama durumu, saptaması en zor alanlardan biri. Çünkü bir çalışanı, becerilerine göre değil de boyuna göre yargılamak oldukça gülünç bir fikir gibi geliyor çoğu kez.

Ancak yapılan bazı araştırmalar, boy uzunluğunun hem erkekleri hem de kadınları, küçük farklar olsa da, iş ve kariyer yönünden etkilediğini ortaya koyuyor.