Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı!

Avustralyalı Aileen ve Bill Turnbull, 1967 yılında İskoçya'nın Aberdeen kentinde evlendi. En mutlu günlerini kayda alan çift görüntüleri düğün günü bir kez izledikten sonra kaybetti. Düğünlerine ait kayıp görüntülere 57 yıl sonra ilginç bir tesadüfle kavuştu.

Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı! - 1

Avustralya'da yaşayan 57 yıllık evli bir çift, İskoçya'daki düğünlerinin uzun süredir kayıp olan görüntülerine yıllar sonra tesadüfen kavuştu.

Düğün günlerini ölümsüzleştirmek için çektikleri videoları ödünç bir projektörde o gün izleyen çift, filmi projektörde unuttular ve bir daha asla ulaşamadılar.

Ancak yıllar sonra 77 yaşındaki Aileen Turnbull, Facebook'ta gezinirken bir düğün fotoğrafına rastladı.

N-LIFE HABERLERİ

Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı! - 2

Aileen, "Bu düğün fotoğrafı çıktı. Kocam yanımda oturuyordu, ona döndüm ve 'İşte düğün fotoğrafımız' dedim" diyerek yaşadığı heyecanı paylaştı.

Facebook'taki fotoğraf, İskoçyalı Terry Cheyne tarafından Avustralya yerlileri için oluşturulan bir grupta paylaşılmıştı.

Cheyne’in amcası, 50 yıl önce çifte projektörünü ödünç veren kişiydi.  

Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı! - 3

Cheyne, düğün görüntüsünü fark ettikten sonra bunu sosyal medyada paylaştı. Yaşlı çift, fotoğrafı gördüklerinde hemen kendilerini tanıdılar.

Aileen Turnbull, "Gerçekten inanılmazdı, inanamadım" diyerek yaşadığı heyecanı ifade etti.

Çift, 1967 yılında Mastrick Kilisesi'nde evlenmiş ve düğün günü kiliseden ayrılırken düğün görüntülerini arkadaşlarından ödünç aldıkları projektörde unutmuşlardı.

Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı! - 4

Düğün görüntülerinin bulunduğu filmin, 1981 yılında Avustralya'ya göç ettiklerinde kaybolduğu öğrenildi. Cheyne, görüntüleri çiftle paylaştığında, Aileen ve Bill'in anılarını tazelemesine olanak sağladı.

Turnbull çifti, kaybettikleri insanları tekrar görmenin inanılmaz olduğunu belirtti. Aileen, "Annemle babamı sadece bir fotoğrafta değil, gerçekten hareket ederken ve yürürken görmek tuhaf geliyor." dedi.

Turnbull çifti, bu yıl içinde Aberdeen'e gitmeyi planlayarak, Cheyne ile tanışmayı umut ediyor.

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