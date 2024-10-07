Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı!

Düğün görüntülerinin bulunduğu filmin, 1981 yılında Avustralya'ya göç ettiklerinde kaybolduğu öğrenildi. Cheyne, görüntüleri çiftle paylaştığında, Aileen ve Bill'in anılarını tazelemesine olanak sağladı.



Turnbull çifti, kaybettikleri insanları tekrar görmenin inanılmaz olduğunu belirtti. Aileen, "Annemle babamı sadece bir fotoğrafta değil, gerçekten hareket ederken ve yürürken görmek tuhaf geliyor." dedi.



Turnbull çifti, bu yıl içinde Aberdeen'e gitmeyi planlayarak, Cheyne ile tanışmayı umut ediyor.