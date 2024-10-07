Böyle tesadüf görülmedi: Düğün fotoğrafları 57 yıl sonra ortaya çıktı!
Avustralyalı Aileen ve Bill Turnbull, 1967 yılında İskoçya'nın Aberdeen kentinde evlendi. En mutlu günlerini kayda alan çift görüntüleri düğün günü bir kez izledikten sonra kaybetti. Düğünlerine ait kayıp görüntülere 57 yıl sonra ilginç bir tesadüfle kavuştu.
Avustralya'da yaşayan 57 yıllık evli bir çift, İskoçya'daki düğünlerinin uzun süredir kayıp olan görüntülerine yıllar sonra tesadüfen kavuştu.
Düğün günlerini ölümsüzleştirmek için çektikleri videoları ödünç bir projektörde o gün izleyen çift, filmi projektörde unuttular ve bir daha asla ulaşamadılar.
Ancak yıllar sonra 77 yaşındaki Aileen Turnbull, Facebook'ta gezinirken bir düğün fotoğrafına rastladı.