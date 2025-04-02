Bütün mesele anlaşabilmek: Neden hâlâ konuşamıyoruz?
Günümüzde teknoloji sayesinde iletişim kurmak her zamankinden kolay. Bir tuşla ulaşabiliyor, saniyeler içinde mesajlaşabiliyoruz. Ama ne tuhaf ki, iletişimin bu kadar kolaylaştığı bir çağda gerçek anlamda anlaşabilmek, hala ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Peki, neden hâlâ konuşamıyoruz? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Açık iletişim kuramamak hala ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor.
İşte tam bu noktada açık iletişimin önemi ortaya çıkıyor.
AÇIK İLETİŞİM NE DEMEK?
Açık iletişim; bireyin duygu ve düşüncelerini doğrudan, net ve yapıcı bir şekilde ifade edebilmesidir. Ancak burada ‘‘açıklık’’, saldırganlıkla, patavatsızlıkla ya da kırıcı olmakla karıştırılmamalıdır. Açık iletişim demek, duygularımızı bastırmadan ama incitmeden paylaşabilmektir.