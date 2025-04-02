Bütün mesele anlaşabilmek: Neden hâlâ konuşamıyoruz?

AÇIK İLETİŞİM NASIL KURULUR?

Açık iletişimin amacı; duyguların ve düşüncelerin net bir şekilde paylaşılması, yanlış anlamaların önüne geçilmesi ve bağ kurmanın derinleşmesidir.



Diyelim ki bir davranış sizi rahatsız etti. İçinize atmak, varsayımlarda bulunmak ya da kendi kendinize senaryolar yazmak yerine şöyle diyebilirsiniz:



“Bu davranışının beni üzdüğünü bilmeni isterim.”

Ya da:

“Bu olay beni kırdı, bunu seninle paylaşmak istedim.”

Bu tür cümleler hem duygularınızı karşı tarafa göstermenizi sağlar hem de karşınızdakine sizin sınırlarınızı öğretir. Aynı zamanda daha derin ve güvenli bir iletişim zemini oluşmasına katkı sağlar.

Ve unutmayın, açık iletişim yalnızca olumsuz duyguları ifade etmek için değil, takdir, sevgi ve güven gibi olumlu duyguları da paylaşmak için kullanılır:

“Bu yaklaşımın beni çok mutlu etti.”

“Senin bu işi başaracağına inanıyorum.”

“Hayatımda olduğun için çok şanslıyım.”

İlişkileri besleyen şey, sadece sorunları çözmek değil; güzellikleri de dile getirmektir.

"Sen" Dili mi, "Ben" Dili mi?

İletişimde en sık yapılan hatalardan biri, “sen” diliyle konuşmaktır.

Sen dili; suçlar, yargılar, öfke yükler.

Ben dili ise; duyguya odaklanır, sorumluluk alır ve karşı tarafı savunmaya geçmeden dinlenebilir kılar.





