Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu

Buzdolabı kapağının çok sık açılıp kapanması ve ısı sensörlerinin bozuk olması gibi faktörler, buzdolabındaki nem oranının artmasına neden olabilir. Bu durum, buzdolabındaki gıdaların tazeliğini erken yitirmesine zemin hazırlasa da, buzdolabına ekleyeceğiniz bir kase tuz ile bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 1

Buzdolabındaki nem oranının yüksek olması, gıdaların daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açabilir. Özellikle sebze ve meyvelerin ömrünü kısaltan nem sorununu ortadan kaldırmak için buzdolabına bir miktar tuz koyabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 2

Nem emici özelliğiyle dikkat çeken muz, nemi hapsederek gıdaların erken bozulmasının önüne geçebilir. Bir kase içerisine eklediğiniz tuzu, buzdolabının herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Tuzu, birkaç haftada bir yenileyerek etkisini artırabilirsiniz.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 3

Tuz, yalnızca gıdaların bozulmasını önlemez, aynı zamanda buzdolabındaki istenmeyen kokuları da belirgin oranda azaltabilir.  

Buzdolabındaki koku sorunundan kurtulmak için yararlanabileceğiniz başka yöntemler de vardır.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 4

ELMA SİRKESİ

Buzdolabında oluşabilecek kötü kokuları önlemek için bir bardak su ile elma sirkesini karıştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı buzdolabınıza yerleştirerek, hem kötü kokuları hem de bakterileri azaltabilirsiniz.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 5

KABARTMA TOZU

Geniş bir tabak veya tepsiye kabartma tozunu dökün ve birkaç gün boyunca dolapta tutun. Buzdolabı kokusu gidene kadar bu işlemi uygulayabilirsiniz.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 6

MANGAL KÖMÜRÜ

Buzdolabındaki kötü kokulardan kurtulmak için, buzdolabını boşaltarak bir kap içerisine mangal kömürü koyabilirsiniz.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 7

SÜT

Süt, kötü kokuyu çekme özelliğine sahiptir. Buzdolabında ağzı açık şekilde bırakılan bir miktar süt, istenmeyen kokuları önleyebilir.

Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu - 8

ÇAY

Demlenmiş çay posasını süzün ve akıtmayacak bir kaba koyun. Hazırladığınız bu kaseyi buzdolabının rafına yerleştirin. Bu yöntem, buzdolabındaki kokuların azalmasına yardımcı olabilir.

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