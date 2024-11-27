Buzdolabına tuz dökünce bakın ne oluyor? Bu etkisini çok az kişi biliyordu
Buzdolabı kapağının çok sık açılıp kapanması ve ısı sensörlerinin bozuk olması gibi faktörler, buzdolabındaki nem oranının artmasına neden olabilir. Bu durum, buzdolabındaki gıdaların tazeliğini erken yitirmesine zemin hazırlasa da, buzdolabına ekleyeceğiniz bir kase tuz ile bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür.
Buzdolabındaki nem oranının yüksek olması, gıdaların daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açabilir. Özellikle sebze ve meyvelerin ömrünü kısaltan nem sorununu ortadan kaldırmak için buzdolabına bir miktar tuz koyabilirsiniz.