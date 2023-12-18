Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol
Birçok kişi hayatının belirli bir döneminde çeşitli sebeplerle işine ara vermek zorunda kalabilir. Bu ara uzun olduğunda yeniden iş hayatına dönmek ise oldukça zorlaşabilir. İşte, çalışma hayatına dönmenizi kolaylaştıracak yollar...
ÖZGEÇMİŞİNİZİ GÜNCELLEYİN
İşverenlerin sizi daha kolay fark etmesi için güncel özgeçmişle iş aramaya başlamalısınız. Geçmiş deneyimlerinizde güncelliğini yitiren noktalar varsa bunlara müdahale edin.