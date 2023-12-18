Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol

Birçok kişi hayatının belirli bir döneminde çeşitli sebeplerle işine ara vermek zorunda kalabilir. Bu ara uzun olduğunda yeniden iş hayatına dönmek ise oldukça zorlaşabilir. İşte, çalışma hayatına dönmenizi kolaylaştıracak yollar...

Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol - 1

ÖZGEÇMİŞİNİZİ GÜNCELLEYİN

İşverenlerin sizi daha kolay fark etmesi için güncel özgeçmişle iş aramaya başlamalısınız. Geçmiş deneyimlerinizde güncelliğini yitiren noktalar varsa bunlara müdahale edin.

N-LIFE HABERLERİ

Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol - 2

KURSLARA KATILIN

Kariyerinizi değiştirmek istiyorsanız ilginizi çeken farklı kurslara katılabilirsiniz. Her şeye yeniden başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını ve yeni bilginin bilgisizlikten daha iyi olduğunu unutmayın.

Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol - 3

YENİ PROGRAMLAR ÖĞRENİN

Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiğini göz önünde bulundurun. Bu sebeple trendlere ayak uydurabilmek için yeni programlar öğrenmeye çalışın. İlk başlarda zorlansanız da pes etmeyin, gün geçtikçe ilerlediğinizi görmek size iyi hissettirecektir.

Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol - 4

GÜNCEL OLAYLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Stresliyken güncel olayları yakalamak zordur. Ancak yeni bir pozisyon aradığınızda dünyayı öğrenmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Günde en az 15 dakika yerel ve ulusal gazetelere göz atmaya, gündemi yakalamaya özen gösterin.

Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol - 5

KİTAP OKUYUN

Boş vaktinizi daha keyifli bir şekilde değerlendirmek için kitap okuyun. Haftada okuyacağınız iki kitap, hem ufkunuzu açacak hem kendinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Çalışmayı bıraktıktan sonra iş hayatına dönmenizi kolaylaştıracak 6 yol - 6

KARİYER YOLCULUĞUNUZU DÜŞÜNÜN

Elinize bir kağıt kalem alın ve ilk günden bu güne kariyer yolculuğunuzu not edin. Süreci analiz ettiğinizde sahip olduğunuz becerilerin ve deneyimlerin farkına varacaksınız.

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