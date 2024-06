Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu

HER ZAMAN ULAŞILABİLİR OLMAYIN

Her şeye yanıt vermek, her zaman gülümsemek ya da her zaman karşınızdakinin isteğine yanıt vermek zorunda değilsiniz.Unutmayın her zaman ulaşılabilir olmak hayatın doğasına da aykırıdır.