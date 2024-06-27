Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu
Çevrenizdekilerin sizin nasıl bir insan olduğunuza dair bir yargıya varması için hakkınızda çok fazla şey bilmesine gerek yoktur. Çünkü sergilediğiniz davranışlar onlar için bir anahtardır. İşte iyi bir ilk izlenim bırakmanın yolları...
1- FİZİKSEL GÖRÜNTÜNÜZE ÖZEN GÖSTERİN
Nasıl göründüğünüz başkalarının size ve sizin kendinize dair algısını değiştirir. Bu sebeple bu fikre direnmek yerine fiziksel görüntünüze ve kıyafetlerinize özen gösterin.