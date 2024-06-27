Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu

Çevrenizdekilerin sizin nasıl bir insan olduğunuza dair bir yargıya varması için hakkınızda çok fazla şey bilmesine gerek yoktur. Çünkü sergilediğiniz davranışlar onlar için bir anahtardır. İşte iyi bir ilk izlenim bırakmanın yolları...

Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu - 1

1- FİZİKSEL GÖRÜNTÜNÜZE ÖZEN GÖSTERİN

Nasıl göründüğünüz  başkalarının size ve sizin kendinize dair algısını değiştirir. Bu sebeple bu fikre direnmek yerine fiziksel görüntünüze ve kıyafetlerinize özen gösterin.

N-LIFE HABERLERİ

Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu - 2

ÖFKENİZİ KONTROL EDİN

Öfkeyle hızlı tepki verirseniz saygınızı kaybedersiniz. Bu sebeple öfke kontrolü konusunda kendiniz geliştirin.

Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu - 3

HER ZAMAN ULAŞILABİLİR OLMAYIN

Her şeye yanıt vermek, her zaman gülümsemek ya da her zaman karşınızdakinin isteğine yanıt vermek zorunda değilsiniz.Unutmayın her zaman ulaşılabilir olmak hayatın doğasına da aykırıdır.

Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu - 4

DAHA AZ KONUŞUN

Daha az konuşmak, sizinle alakalı bir gizem yaratırken; karşınızdaki kişiye daha fazla konuşma şansı verir. Bu da sizi daha düşünceli biri yapar.

Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu - 5

SINIRLARINIZI BİLİN VE UYGULAYIN

İnsanları kendinizden daha fazla önemsemek, sizi zamanla mutsuz edecektir. Unutmayın saygıyı hak eden insanlar, zamanlarının ve enerjilerinin işgal edilmesine izin vermezler. Ne zaman ve nasıl 'hayır' diyeceklerini bilirler.

Çevrenizdekilere iyi bir ilk izlenim bırakmanın 6 yolu - 6

İNSANLARLA GÖZ TEMASI KURUN

İsanlarla konuşurken göz teması kurmak oldukça önemlidir. Bu iyi bir intiba bırakmak konusunda sizin için pozitif etki yaratacaktır.

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