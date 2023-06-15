Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu

Çocuk sahibi olduğunuzda onlara davranış şekliniz ve iletişim kurma yöntemleriniz çocuğunuzun geleceğinde büyük rol oynar. Günlük koşuşturma içinde çocuğunuzla geçirdiğiniz birkaç saatte onlarla bağ kurmak oldukça zor görünür. Ancak bunun bir çok yöntemi vardır. İşte çocuklarla bağ kurmanın en etkili yolları...

Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu - 1

ÇOCUĞUNUZA SARILIN

Çocuğunuza fırsat buldukça sarılmak çok basit bir eylem gibi gözükse de onun sevildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Bu sebeple sabah uyandığınızda, hoşça kal derken, tekrar bir araya geldiğinizde veya akşam yatarken çocuğunuza sarılın.

N-LIFE HABERLERİ

Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu - 2

NASIL HİSSETTİĞİNİ SORUN

Eğer onunla bağ kurmak istiyorsanız ona duygularını sormalısınız. Örneğin “Geçen hafta okuldaki olayla ilgili ne hissettin?” gibi spesifik sorular sorup cevaplarını can kulağıyla dinleyebilirsiniz.

Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu - 3

ÖZEL ZAMAN AYIRIN

Tüm teknolojik aletleri kapatıp çocuğunuzla ilgilenin. Onunla baş başa geçireceğiniz bu zaman diliminde hem kendinizin hem çocuğunuzun isteklerini değişimli olarak yapmaya çalışın.

Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu - 4

DİNLEYİN VE EMPATİ KURUN

Çocuklarınızı dinlemeye ve onun bir davranışı neden yaptığını anlamaya özen gösterin. Eğer kendinizi onun yerine koyarsanız belki bu durumu sorun etmeyi bırakıp onunla aranızdaki problemi çözebilirsiniz.

Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu - 5

OYUN OYNAYIN

Oyunların çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkisini bilmeyen yoktur. Bu sebeple yapacak işlerinizi bir kenara bırakıp çocuğunuzla oynamak için vakit yaratın.

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