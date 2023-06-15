Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu

DİNLEYİN VE EMPATİ KURUN

Çocuklarınızı dinlemeye ve onun bir davranışı neden yaptığını anlamaya özen gösterin. Eğer kendinizi onun yerine koyarsanız belki bu durumu sorun etmeyi bırakıp onunla aranızdaki problemi çözebilirsiniz.