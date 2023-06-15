Çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin 5 yolu
Çocuk sahibi olduğunuzda onlara davranış şekliniz ve iletişim kurma yöntemleriniz çocuğunuzun geleceğinde büyük rol oynar. Günlük koşuşturma içinde çocuğunuzla geçirdiğiniz birkaç saatte onlarla bağ kurmak oldukça zor görünür. Ancak bunun bir çok yöntemi vardır. İşte çocuklarla bağ kurmanın en etkili yolları...
ÇOCUĞUNUZA SARILIN
Çocuğunuza fırsat buldukça sarılmak çok basit bir eylem gibi gözükse de onun sevildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Bu sebeple sabah uyandığınızda, hoşça kal derken, tekrar bir araya geldiğinizde veya akşam yatarken çocuğunuza sarılın.