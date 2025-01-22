Çocuğunuzla bağınızı güçlendirmenizi sağlayacak 5 davranış
Çocuklarınızla geçirdiğiniz küçücük anlar bile kalbinize dokunur. İşte bu sebeple çocuğunuzla kuracağınız güçlü ilişki ebeveynliği daha anlamlı kılar ve daha sevgi dolu bir deneyim sunar. İşte çocuğunuzla bağınızı güçlendirecek alışkanlıklar...
FİZİKSEL TEMAS KURMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Çocuğunuzla bağınızı güçlendirmenin en temel yolu fiziksel temas kurmaktır. Çocuğunuza sarılmak, onun saçını okşamak, sırtını sıvazlamak; onunla derin bir sohbete başlamak için harika bir yol olabilir.