Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor

Aşırı ekran süresinin çocukların göz sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Araştırmalar, ekran başında geçirilen her bir saatin çocuklarda miyopluk riskini yüzde 21 oranında artırabileceğini gösteriyor.

Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor - 1

Miyopluk, tıpta "uzağı görememe" olarak bilinen, bireyin uzak nesneleri net göremediği bir durumdur. Son yıllarda yapılan birçok araştırma, miyopluk oranlarının özellikle çocuklarda arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, son 50 yılda miyop vakalarının iki katına çıktığını belirtiyor.

Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırma, 300.000 çocuğu kapsayan 45 farklı çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi. Araştırmada, günde bir ila dört saat ekran süresi geçiren çocuklarda miyopluk riskinin önemli ölçüde arttığı, ancak dört saatin üzerinde ekran süresiyle bu riskin daha da yükseldiği tespit edildi. Akıllı cihazların çocuklar arasında yaygın kullanımının bu durumu tetiklediği belirtiliyor.


N-LIFE HABERLERİ

Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor - 2

2014'te küresel akıllı telefon kullanım oranı %21,6 iken, bu oran 2023'te %69'a yükseldi. Ayrıca, çocukların akıllı cihazlarla tanışma yaşı da düşmüş durumda; iki yaşındaki çocukların çoğu günlük olarak iki saate kadar bu tür cihazları kullanabiliyor. Uzmanlar, yakın görüş için kullanılan akıllı cihazların miyopluk riskini artırdığını belirtiyor.

Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor - 3

2016'daki bir araştırma, çocukların miyop olma olasılığının 50 yıl öncesine göre iki kat daha fazla olduğunu gösterdi. Ulster Üniversitesi tarafından yapılan başka bir çalışmada, İngiltere'de miyop oranlarının son 50 yılda 10-16 yaş arasındaki çocuklarda iki kat arttığına dikkat çekildi.

Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor - 4

Yeni bir Kore araştırması ise, günde bir saat ekran süresi ile miyopluk riski arasında belirgin bir ilişki bulamasa da, bir ila dört saat arasında bu riskin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu bulguların gelecekteki araştırmalara ışık tutabileceğini ve miyopi salgınıyla mücadelede eğitim stratejileri ile halk sağlığı politikalarını şekillendirebileceğini belirtiyor.

Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor - 5

MİYOPLUK BELİRTİLERİ NELER?

NHS'ye göre, miyopluk genellikle 6 ila 13 yaş arasındaki çocuklarda görülse de, yetişkinlerde de görülebilir. Miyopluk belirtileri şunlar olabilir:

  • Uzaktan kelimeleri okumada zorluk
  • Televizyon veya bilgisayar ekranına yakın oturmak
  • Cep telefonu veya tabletin yüze yakın tutulması
  • Baş ağrıları
  • Gözleri sıkça ovuşturmak

Eğer sizde veya çocuğunuzda miyopluk belirtileri varsa, ya da son iki yıldır göz muayenesi yaptırmadıysanız, bir göz doktoruna başvurmanız önerilir. Miyopluk genellikle gözlük veya kontakt lensle tedavi edilebilir.

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