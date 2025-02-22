Çocuklar için 1 ila 4 saat ayrıntısı: Riski yüzde 21 artırıyor

Miyopluk, tıpta "uzağı görememe" olarak bilinen, bireyin uzak nesneleri net göremediği bir durumdur. Son yıllarda yapılan birçok araştırma, miyopluk oranlarının özellikle çocuklarda arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, son 50 yılda miyop vakalarının iki katına çıktığını belirtiyor.



Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırma, 300.000 çocuğu kapsayan 45 farklı çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi. Araştırmada, günde bir ila dört saat ekran süresi geçiren çocuklarda miyopluk riskinin önemli ölçüde arttığı, ancak dört saatin üzerinde ekran süresiyle bu riskin daha da yükseldiği tespit edildi. Akıllı cihazların çocuklar arasında yaygın kullanımının bu durumu tetiklediği belirtiliyor.





