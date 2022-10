Çocuklar için arkadaşlık kurmak neden önemlidir?

“Geleneksel olarak arkadaşlığı kültürel bir değer olarak görüyoruz. Ama arkadaşlık bundan daha derin ve daha temel," diyor Friendship: The Evolution, Biology, and Extraordinary Power of Life's Fundamental Bond kitabının yazarı Lydia Denworth. Babunlar ve yunuslar gibi türlerin yakın ilişkilerine bakıldığında bu arkadaşlığın ‘özel’ olmadığını görüyoruz. Aralarındaki arkadaşlık daha çok zamanla gelişen ve desteğe bağlı bir ilişki.