Çocuklar için arkadaşlık kurmak neden önemlidir?

NEDEN YAKIN BAĞLAR KURUYORUZ?

Birleşik Krallık'taki Sussex Üniversitesi'nden Rebecca Graber, "En iyi arkadaşınızın sizin için orada olduğunu bilirsiniz. Aslında bu samimiyet, sadece yanınızda olması değil her anlamda destek göstermesinden kaynaklanıyor” diyor.

Ama insan, en iyi arkadaşa sahip olmak için programlanmış bir varlık mı? Araştırmalar, başkalarıyla bu kadar yakın sosyal bağlar kurmamızın altında güçlü evrimsel yararların yattığını gösteriyor.