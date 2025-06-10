Çocukluk hobisini sanata dönüştürdü: Her biri koleksiyon değeri taşıyor

''DÜZCE'NİN BÜTÜN HURDACILARINI GEZERİM''

Çalışmalarını anlatan Murat Seyok, şu ifadeleri kullandı:

"Ben çocukluğumdan beri eski şeyleri seviyorum. Bu yaşımda boş vaktim olduğunda Düzce'nin bütün hurdacılarını gezerim. Babamda da aynı merak vardı. Babamda eski eşyaları alır, saklar 'İlerleyen zamanlarda lazım olur' derdi. O şekilde bir miras bu. İşletmemizi ilk açtığımızda da dekor için at nallarını kullanmıştık. Sonra yavaş yavaş gelişti. Bu nalların tamamı kullanılmış. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Biri Antalya'dan gelmiştir, birisi atlı spordan, birisi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından gelmiştir ya da herhangi bir sütçü beygirinin nalıdır. Bunların hepsi birbirinden farklı. Çapları ve özellikleri de farklı. Müşteri hangi ürünü istiyorsa ya da ben hangi ürünü yakıştırıyorsam o nalı ahşap ve boncuklarla birleştirip ortaya bir konsept oturtmaya çalışıyorum.''