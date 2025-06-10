Çocukluk hobisini sanata dönüştürdü: Her biri koleksiyon değeri taşıyor
Düzce'de at çiftliği ve restoran işleten Murat Seyok, çocukluk hobisini sanata dönüştürdü. Yarış şampiyonu atların nallarını toplayan Seyok, onlara telkari, boncuk ve ahşap dokunuşlarla estetik bir kimlik kazandırıyor.
Düzce'de 25 yıldır at çiftliği işleterek hem turizme katkı sağlayan hem de geleneksel kültürü yaşatan Murat Seyok, çocukluğunda başladığı hobisini benzersiz bir sanata çevirdi. Babasıyla birlikte önemli yarışlara giderek atların nallarını toplayan Seyok, zamanla bu nalları biriktirmeye başladı.