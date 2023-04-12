"Çok yoğunum" sözünü hayatınızdan çıkarma rehberi

Sade hayat, sıkıcı hayat demek değildir. Hayat çoğu insan için büyük meşguliyetlerle dolu. İş, sorumluluklar, stres zaman zaman bunalmanıza sebep olabiliyor.
Peki hiç durup kendinize soruyor musunuz: Hobilerime ayıracak zamanım var mı? İş dışında daha fazla boş zamana ihtiyacım var mı? Ailem için ya da hayatımdaki başka meşgalelerim için yeterince zamanım var mı?
Soruların bazılarına "evet" yanıtı veriyorsanız, daha az yoğun bir hayatınız var demektir. Hayırcılar için ise durum gözden geçirilmeye değer. Her şey 24 saati nasıl yönettiğinizle ilgili...
Bazı tüyolar, hayat kalitenizi artırmaya ve hayatınızda denge sağlamaya yardımcı olabilir.
Önceliklerinizi sadeleştirin ve hayatınızdaki en önemli şeyin ne olduğunu isimlendirmeyle işe başlayın. Kariyer, aile, arkadaşlar ya da çalışmalarınızdan hangisi sizi en çok mutlu ediyor, karar verin ve zaman yatırımını hangisine yapacağınızı seçin.
Teknoloji, hayatınızı programlamaya yardım ediyor. Pek çok uygulama, hayatı daha kolaylaştırmak üzerine hizmet veriyor. Örneğin randevularınızı organize etmek için teknolojiden yararlanabiliyorsunuz. En çok okumak istediğiniz kitabı almak için zaman kaybetmenize gerek kalmadan uygulama üzerinden dijital kitaba ulaşabiliyorsunuz. Her yere fiziken ulaşmaya çalışmak yerine teknolojinin hızlandırıcı etkisinden yararlanın.
Yavaşlayıp etrafınızı izlemezseniz, hayatın nasıl aktığını, etrafınızı nelerin sardığını göremezsiniz. Her şey zihinle alakalı. Hayatınızla ilgili gerçeği anlamak, hayati konulara ne kadar zaman ayırdığınızı anlamak için sakinleşmek en iyi yol. Sakinleşmeyi hedef haline getirin. 5 dakikadan 10 dakikaya, daha sonra 15, 20 ve 30 dakikaya çıkarın gün içindeki sakinlik anlarını. Bu zamanları yeni fikirler geliştirme, ilham verici kitaplara dalma ya da meditasyon yaparak geçirebilirsiniz. Sakinleşmek, stresinizi azaltmak için size fırsat tanıyacaktır.
İş söz konusu olduğunda başkaları için plan program yapıyorsunuzdur elbette. Ancak kendi hayatınızdaki önceliklerinize dair plan yapıyor musunuz? Öncelikleriniz için bir "olmazsa olmaz" listeniz var mı? İşe biraz ara verip haftanızı ya da günlük aktivitelerinizi önceden planlamayı ihmal etmeyin. Bu, zaman yönetimini geliştirmenize yardım eder ve istenmeyen stresi de azaltır. Programınıza birkaç boyunca bağlı kaldığınızda hayatınızın iyi organize edilmiş olduğunu ve artık daha az meşgul olduğunuzu fark edeceksiniz.
Sadeleşmek ve hayatınızın daha az yoğun olmasınız sağlamak, sevdiğiniz şeyleri hayatınızdan çıkarmanız anlamına gelmiyor. Sadece neyin en önemli olduğunu bulup ona odaklanmanız anlamına geliyor. Önceliklerinizi belirleyin, teknolojiden yararlanın, yavaşlayın ve zamanınızı planlayın ki hayatınızdaki kaos ve stres azalsın.