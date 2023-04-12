"Çok yoğunum" sözünü hayatınızdan çıkarma rehberi

Sade hayat, sıkıcı hayat demek değildir. Hayat çoğu insan için büyük meşguliyetlerle dolu. İş, sorumluluklar, stres zaman zaman bunalmanıza sebep olabiliyor.

Peki hiç durup kendinize soruyor musunuz: Hobilerime ayıracak zamanım var mı? İş dışında daha fazla boş zamana ihtiyacım var mı? Ailem için ya da hayatımdaki başka meşgalelerim için yeterince zamanım var mı?

Soruların bazılarına "evet" yanıtı veriyorsanız, daha az yoğun bir hayatınız var demektir. Hayırcılar için ise durum gözden geçirilmeye değer. Her şey 24 saati nasıl yönettiğinizle ilgili...

Bazı tüyolar, hayat kalitenizi artırmaya ve hayatınızda denge sağlamaya yardımcı olabilir.