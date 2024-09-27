Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez
Birçok kişinin favori içeceklerinin başında gelen Türk kahvesi, hafızayı güçlendirmesinin yanı sıra depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini de hafifletebiliyor. Ancak Türk kahvesinin faydaları, yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Türk kahvesinin telvesiyle, evde oluşan kötü kokuların oluşumunu engelleyebilir ve bitkilerinizi canlandırabilirsiniz.
Bitkileri besler
Kahve telvesi; sardunya, açelya ya da kamelya gibi asitli toprak seven çiçekleri korumak için oldukça etkili bir seçenektir. Telve, hem çiçeklerin toprağını besler hem de çayın aksine sinekleri, böcekleri, hatta salyangozları bile bitkilerden uzak tutar.