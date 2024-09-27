Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez

Karbonattan bile etkili

Buzdolabındaki ekşi kokudan kurtulmak için de yine kahve telvesine başvurabilirsiniz. Telveyi gazete kağıdına yaydıktan sonra güneşte ya da sıcak bir köşede kurutun. Ardından bir çay bardağı altlığı ya da kâseye aktarıp buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. Telve, buzdolabındaki kötü kokuları emme konusunda karbonattan bile daha etkilidir.