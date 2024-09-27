Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez

Birçok kişinin favori içeceklerinin başında gelen Türk kahvesi, hafızayı güçlendirmesinin yanı sıra depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini de hafifletebiliyor. Ancak Türk kahvesinin faydaları, yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Türk kahvesinin telvesiyle, evde oluşan kötü kokuların oluşumunu engelleyebilir ve bitkilerinizi canlandırabilirsiniz.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 1

Bitkileri besler

Kahve telvesi; sardunya, açelya ya da kamelya gibi asitli toprak seven çiçekleri korumak için oldukça etkili bir seçenektir. Telve, hem  çiçeklerin toprağını besler hem de çayın aksine sinekleri, böcekleri, hatta salyangozları bile bitkilerden uzak tutar.

N-LIFE HABERLERİ

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 2

İnatçı kirlerin düşmanı

Tencere diplerinden çıkmayan inatçı kirlerden kurtulmak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz. Bir mutfak fırçasının ucuna ya da sünger yüzeyine sürdüğünüz telveyle, kirli tencereyi ovun.  Ardından tencereyi her zamanki gibi deterjanla yıkayın. Lekelerin büyük oranda kaybolduğunu göreceksiniz.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 3

Çöp kokusunu yok eder

Çöp kovasının altına serpiştireceğiniz bir miktar kahve telvesi, kötü kokuların oluşumunu önler.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 4

Karbonattan bile etkili

Buzdolabındaki ekşi kokudan kurtulmak için de yine kahve telvesine başvurabilirsiniz. Telveyi gazete kağıdına yaydıktan sonra güneşte ya da sıcak bir köşede kurutun. Ardından bir çay  bardağı altlığı ya da kâseye aktarıp buzdolabının uygun bir köşesine yerleştirin. Telve, buzdolabındaki kötü kokuları emme konusunda karbonattan bile daha etkilidir.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 5

Tıkanmış lavaboları açar

Tıkanmış lavaboyu açmak için kaynamış suyun içine telve ve karbonat ekleyin, ardından tıkanan giderlere dökün. Bu yöntem kimyasal ürünler kadar etkili olmayabilir ancak sizi kısa süre de olsa lavabo tıkanıklığı probleminden kurtaracaktır.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 6

Doğal selülit kremi

İnsan sağlığı için de sayısız fayda sağlayan kahve telvesi, peeling şeklinde masaj yapılarak cilde uygulandığında selülitleri giderici etkiye sahiptir.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 7

Kahve telvesinin içeriğinde yer alan antioksidan bileşenler, toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca kanser gibi büyük problemlere karşı da koruyucu etki gösterir.

Çöpe atan bin pişman! Hem kötü kokuları yok ediyor hem de tıkanmış lavaboyu açıyor, faydaları saymakla bitmez - 8

Dikkat arttırıcı ve konsantrasyonu geliştirici etkiye sahip olan Türk kahvesi zihin açıcıdır ve hafızayı güçlendirir. Ayrıca baş ağrılarına da iyi gelir.

Ancak yine de Türk kahvesi tüketiminde beklenmedik yan etkiler yaşamamak adına bir uzmana danışılmasında fayda vardır.

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