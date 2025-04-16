Daha uzun yaşamak mı istiyorsunuz? Uzun ömür için 3 ipucu
Günümüzde uzun ömür, yalnızca yıllar süren bir hayat değil; sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşam olarak tanımlanıyor. Üstelik sanılanın aksine bu yolculuğun rotasını genler değil, yaşam tarzı belirliyor. Uzmanlara göre yaşam süresinin yalnızca yüzde 25’i genetikle bağlantılı. Geri kalan büyük pay ise bireyin günlük alışkanlıklarında saklı.
Uzun ömür; bireyin sadece uzun yıllar yaşaması değil, bu yılları sağlık içinde geçirmesi anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1900 yılında ortalama yaşam süresi 47 yıl iken, bu süre 2022 itibarıyla 77,5 yıla çıktı. Peki, bu artışın arkasında ne var?