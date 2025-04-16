Daha uzun yaşamak mı istiyorsunuz? Uzun ömür için 3 ipucu

3. VÜCUDUN SESSİZ KAHRAMANI: UYKU

Uyku, vücudun onarıcı modudur. Uyku sırasında büyüme hormonları salgılanır, bağışıklık sistemi güçlenir, dokular onarılır ve beyin, gün içinde edinilen bilgileri işler. Kaliteli ve yeterli uyku, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları gibi riskleri azaltırken, ruh halini düzenleyip stresi de hafifletiyor.



Araştırmalar, her gece yeterli uyuyan bireylerin yaşam süresinin daha uzun olduğunu ve yaşam kalitelerinin arttığını gösteriyor.



Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı; tabakta, spor ayakkabınızda ve yatağınızda gizli. Bilinçli seçimlerle hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini artırmak mümkün. Genetik mirasınıza mahkûm değilsiniz; doğru yaşam tarzı, sizin en büyük avantajınız olabilir.