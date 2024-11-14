Dede mesleğini 65 yıldır sürdürüyor: Kimse bu işi yapmak istemiyor, benden sonra tezgah kapanacak

''DEDE MESLEĞİ 3 KUŞAKTIR DEVAM EDİYOR''

Halis Ayan, dedesinin mirasını taşıyarak 10 yaşında başladığı demircilik mesleğini tam 65 yıldır sürdürüyor. Çocuklarının bu mesleği devralmasını istediğini ancak onların farklı meslekler tercih ettiğini ifade eden Halis Usta, "Çocuklarım bu işin çok zor olduğunu belirtip 'ağır iş' diyerek mesleği istemediler. Hepsi devlet memuru oldu. Benden sonra bu tezgah kapanacak" dedi.