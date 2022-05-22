Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı

Haberler | 22.05.2022 - 11:07 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 11:18

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı. Çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 1

Geçtiğimiz mart ayında sade bir nikah töreniyle evlenen oyuncu ve işletmeci eşi Levent Babataş dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 2

Altı yıldır birlikte olan çift, iki ay önce pandemi nedeniyle aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 3

İkilinin evlerinin bahçesinde düzenlenen düğüne birçok ünlü isim katılırken, davetliler düğünden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmediler.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 4

Yedi aylık hamile olan 42 yaşındaki Evgar, kısa bir süre önce 'baby shower partisi' yerine arkadaşlarıyla birlikte 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı.

Evgar'ın evinin bahçesinde düzenlenen kutlamada dualar edilmiş ve Evgar'a hediyeler verilmişti.

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 5

İşte Demet Evgar ve Levent Babataş çiftinin düğününden yansıyan renkli kareler...

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 6
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 7
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 8
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 9
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 10
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti düğün yaptı - 11

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