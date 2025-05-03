Deprem sonrası Antakya'dan Eskişehir'e geldiği minibüsü karavana çevirdi

''MİNİMUM 80 BİN TL MASRAF YAPTIK''

Aracın içindeki çalışmaların henüz bitmediğini aktaran Soyalan, "Perdeler takılacak ve raf yapılacak. Normalde kitaplığı bile var. Kahveleri ve çaydanlığı koymak için ayrıca raf olacak. Koltuğu açılıp kapanıyor. Onun dışında, yaşam aküsü bulunuyor. Bütün elektriği 220 volta çeviriyor. Bu bizi kamplarda 2-3 gün idare ediyor. Uğraşıyoruz, içini daha da iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte çok masraf oluyor. Şimdiye kadar minimum 80 bin TL masraf yaptık. Bunların hepsini arkadaşımla beraber kendimiz el emeğiyle yaptık. Yani hiç ustaya yaptırmadım. Tahtaları, koltuğun döşemesini ve parkelerini bile biz kendimiz kesip döşedik. Ses sistemini kendimiz yaptık" şeklinde konuştu.