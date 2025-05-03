Deprem sonrası Antakya'dan Eskişehir'e geldiği minibüsü karavana çevirdi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi bizzat yaşayan ve ailesinden 16 kişiyi kaybeden Mesut Soyalan, afet sonrası tüm eşyalarını yükleyip Eskişehir'e geldiği minibüsü karavana dönüştürdü.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem sonucunda 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, Antakya'da afeti yaşayan ve ailesinden 16 kişiyi kaybeden Mesut Soyalan bütün eşyalarını minibüsüne yükleyip Eskişehir'e geldi.