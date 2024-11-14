Depremde iş yeri yıkıldı ama pes etmedi! Fiyatı 220 TL'den satışa sunuyor, her yiyen bir daha alıyor

''HIRSIZLAR HER ŞEYİMİZİ ÇALMIŞTI''

Depremin ardından evinin ve iş yerinin hırsızlar tarafından talan edildiğini belirten Mari Saatçi, “1958 doğumluyum, 31 yıldır bu işi yapıyorum. Eski Antakya’da iş yerim vardı ve basit usulle bu işi yıllarca yaptım. Yanımda 4-5 kadına iş vermiştim. Yani herkes benle birlikte bir şeyler yapıp para kazanıyordu. Deprem oldu ve iş yerime uzun süre gidemedim. 2 ay kadar sonra evimize ve iş yerimize gittiğimizde hırsızlar her şeyimizi çalmıştı. Emekli maaşım var ve uzun süre 3 kişi geçindik bu parayla” dedi.