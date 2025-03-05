Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi

Her gün bir portakal tüketmek depresyon riskini %20 oranında azaltabilir. Portakallar, ruh halini iyileştiren serotonin ve dopamin üretimini etkileyen bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik eder. Çalışma, diyete portakal eklemenin depresyon tedavi planlarının bir parçası olabileceğini öne sürüyor.

Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi - 1

Portakallar, ruh halini iyileştirebilen tuhaf, keskin bir kokuya ve turunçgil tadına sahiptir. Ancak bu ne kadar doğru? Harvard Tıp Fakültesi'nin yeni bir araştırması, her gün bir portakal tüketmenin depresyon riskini %20 oranında azaltabileceğini buldu. Araştırma, 100.000'den fazla kadının ayrıntılı diyet ve sağlık bilgisi sağlamasına dayanarak, turunçgillerin ruh halini iyileştirdiği bilinen kimyasallar olan serotonin ve dopamin üretimini etkileyen bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu.


N-LIFE HABERLERİ

Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi - 2

RUH HALİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Çalışma, depresyon riskini azaltma bağlantısını yalnızca turunçgillerle belirledi, elma ve muz gibi diğer meyvelerle değil. CBS raporuna göre, çalışmanın baş yazarı Dr. Raaj Mehta, portakal tüketiminin geleneksel antidepresanların yanı sıra depresyon tedavi planlarının bir parçası olabileceğini öne sürdü.

Portakal, nöronların düzgün bir şekilde büyümesine ve hücreler arası iletişimi kolaylaştırmak için etraflarını saran koruyucu bir örtü oluşturmasına yardımcı olan C vitamini içerir. C vitamini hayati beyin kimyasallarının salınımını düzenler ve üretimini teşvik eder. Yaşlandıkça sağlıklı kan damarlarını korumak ve mümkün olan en iyi beyin fonksiyonu için gereklidir. Portakal yemek, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan vitamin açısından zengin olduğu için günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olur.


Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi - 3

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Narenciye meyveleri, temel bakteri F. prausnitzii'nin büyümesini destekleyen yüksek seviyelerde flavonoid içerir ve vücutta "iyi hissettiren" nörotransmitterler olan serotonin ve dopaminin kullanılabilirliğini artıran bağırsak süreçlerini düzenleyebilir. Flavonoid açısından zengin portakal suyu ayrıca depresyon ve diğer ruhsal hastalıkların semptomlarını azaltır. Beyinde öğrenme ve hafıza süreçleriyle bağlantılı bir bölüm olan hipokampüsteki kanalları aktive ederek ve sinyal göndererek flavonoidler hafızayı iyileştirebilir. Portakallar özellikle bilişsel bozukluğu olan kişilerde hafıza performansı için faydalıdır.


Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi - 4

Narenciye yemenin depresyon riskini azaltabileceğini veya bazı durumlarda durumu hafifletebileceğini kesin olarak göstermek için daha fazla klinik çalışma yapılması gerekiyor. Depresyon tedavilerine karşı karşılanmamış çok büyük bir ihtiyaç var ve narenciye yemenin gerçekten önemli bir yan etkisi yok, bu nedenle bu basit tedavinin ne kadar yardımcı olabileceğini görmek harika olurdu.


Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi - 5

Çalışmanın bulguları BMC Microbiome dergisinde yayınlandı. Araştırma ekibi, bu alanda ek çalışmaların devam ettiğini ve bağırsak ile beyin sağlığı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteren önemli kanıtlara dikkat çekti.

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