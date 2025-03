Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi

RUH HALİNİ İYİLEŞTİREBİLİR

Çalışma, depresyon riskini azaltma bağlantısını yalnızca turunçgillerle belirledi, elma ve muz gibi diğer meyvelerle değil. CBS raporuna göre, çalışmanın baş yazarı Dr. Raaj Mehta, portakal tüketiminin geleneksel antidepresanların yanı sıra depresyon tedavi planlarının bir parçası olabileceğini öne sürdü.



Portakal, nöronların düzgün bir şekilde büyümesine ve hücreler arası iletişimi kolaylaştırmak için etraflarını saran koruyucu bir örtü oluşturmasına yardımcı olan C vitamini içerir. C vitamini hayati beyin kimyasallarının salınımını düzenler ve üretimini teşvik eder. Yaşlandıkça sağlıklı kan damarlarını korumak ve mümkün olan en iyi beyin fonksiyonu için gereklidir. Portakal yemek, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan vitamin açısından zengin olduğu için günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olur.