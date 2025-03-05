Depresyonu önleyip, hafızayı iyileştiriyor: Her gün 1 tane yemenin bilinmeyen etkisi
Her gün bir portakal tüketmek depresyon riskini %20 oranında azaltabilir. Portakallar, ruh halini iyileştiren serotonin ve dopamin üretimini etkileyen bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik eder. Çalışma, diyete portakal eklemenin depresyon tedavi planlarının bir parçası olabileceğini öne sürüyor.
Portakallar, ruh halini iyileştirebilen tuhaf, keskin bir kokuya ve turunçgil tadına sahiptir. Ancak bu ne kadar doğru? Harvard Tıp Fakültesi'nin yeni bir araştırması, her gün bir portakal tüketmenin depresyon riskini %20 oranında azaltabileceğini buldu. Araştırma, 100.000'den fazla kadının ayrıntılı diyet ve sağlık bilgisi sağlamasına dayanarak, turunçgillerin ruh halini iyileştirdiği bilinen kimyasallar olan serotonin ve dopamin üretimini etkileyen bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu.