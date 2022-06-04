Devamlı yorgun hissetmenize yol açan 7 sebep

SUSUZ KALMAK

Yeterli su tüketmek enerji seviyenizi korumak için önemlidir. Yeterince su içmediğinizde bile idrar, ter ve nefes yoluyla su kaybetmeye devam edersiniz. Yapılan araştırmalara göre 25 binden fazla Çinli ve Amerikalı yeterince su tüketmediği için daha az uyuyor. Yetersiz uyku da yorgunluğu tetikliyor.

YANLIŞ BESLENME

İşlenmiş gıdaları çok sık tüketiyorsanız devamlı yorgun hissetmeniz normal bir durum. Besleyicilik bakımından yetersiz olan bu gıdalar, vücudunuzun besin ihtiyacını karşılayamayacağı için enerjiniz düşmeye başlar ve yorgunluk baş gösterir. Meyve, sebze ve baklagilleri beslenme düzeninize daha çok dahil ederek yorgunluğu azaltabilirsiniz.