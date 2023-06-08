Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları

Araştırmalar, insan kaynakları uzmanlarının bir adayın başvurduğu pozisyon için uygun olup olmadığına karar vermeden önce ortalama olarak 7 saniye bir özgeçmişe baktığını göstermiştir. Bu nedenle ilk izlenim için özgeçmişinizi etkili kılmalısınız. İşte bunun 7 yolu...

Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 1

1- GÜÇLÜ BAŞLAYIN

Becerilerinizin ve temel başarılarınızın bir özetiyle başlayın. Bu, insan kaynakları uzmanının ilgisini çekecektir.

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Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 2

2- SORUMLULUKLARDAN ÇOK SONUÇLARI VURGULAYIN

Geçmişteki sorumluluklarınızı listelemek yerine, başarılarınızı göstermek için ölçülebilir veriler kullanarak sonuçlarınızı vurgulayın.

Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 3

3- İSTEDİĞİNİZ İŞ İÇİN ÖZELLEŞTİRİN

Doğrudan iş tanımına yanıt verin ve bu pozisyon için neden aday olduğunuzu tam olarak açıklayın. Bunu, başarılarınızı başvurduğunuz pozisyonunuzun unsurlarıyla ilişkilendirerek yapabilirsiniz.

Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 4

4- DEĞİŞİKLİKLERİ VE BÜYÜMEYİ VURGULAYIN

Özgeçmişinizde kişisel gelişiminize odaklanın. Elde ettiğiniz başarıları gösterin, bu sizin öğrenmeye ve gelişmeye kararlı olduğunu gösterecektir.

Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 5

5- BAĞLI OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

Üniversite hayatınızdan beri tanıştığınız insanlarla kurduğunuz ağ, güçlü iletişim becerilerine sahip olduğunuzu gösterir. Bu işverenler için önemlidir.

Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 6

6- SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

Başvurduğunuz sektör hakkında bilgi sahibi olup bunu gösterirseniz işverenler için çok daha çekici olacaksınız. Bu nedenle herhangi bir haber ve sektör değişikliği konusunda güncel olduğunuzdan emin olun. Mülakat aşamasına gelirseniz bu da size yardımcı olacaktır.

Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları - 7

7- GÜÇLÜ KELİMELER KULLANIN

Güçlü kelimeler kullanmak, başarılarınızı vurgulayacak ve CV'nize ek etki sağlayacaktır. Özgeçmişinizde "uzmanlaşmış, deneyimli, liderlik
tutkulu, uzman, stratejik, yaratıcı" gibi kelimeler kullanabilirsiniz.

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