Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları

6- SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

Başvurduğunuz sektör hakkında bilgi sahibi olup bunu gösterirseniz işverenler için çok daha çekici olacaksınız. Bu nedenle herhangi bir haber ve sektör değişikliği konusunda güncel olduğunuzdan emin olun. Mülakat aşamasına gelirseniz bu da size yardımcı olacaktır.