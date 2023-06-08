Dikkat çekici CV hazırlamanın püf noktaları

Becerilerinizin ve temel başarılarınızın bir özetiyle başlayın. Bu, insan kaynakları uzmanının ilgisini çekecektir.
Geçmişteki sorumluluklarınızı listelemek yerine, başarılarınızı göstermek için ölçülebilir veriler kullanarak sonuçlarınızı vurgulayın.
Doğrudan iş tanımına yanıt verin ve bu pozisyon için neden aday olduğunuzu tam olarak açıklayın. Bunu, başarılarınızı başvurduğunuz pozisyonunuzun unsurlarıyla ilişkilendirerek yapabilirsiniz.
Özgeçmişinizde kişisel gelişiminize odaklanın. Elde ettiğiniz başarıları gösterin, bu sizin öğrenmeye ve gelişmeye kararlı olduğunu gösterecektir.
Üniversite hayatınızdan beri tanıştığınız insanlarla kurduğunuz ağ, güçlü iletişim becerilerine sahip olduğunuzu gösterir. Bu işverenler için önemlidir.
Başvurduğunuz sektör hakkında bilgi sahibi olup bunu gösterirseniz işverenler için çok daha çekici olacaksınız. Bu nedenle herhangi bir haber ve sektör değişikliği konusunda güncel olduğunuzdan emin olun. Mülakat aşamasına gelirseniz bu da size yardımcı olacaktır.
Güçlü kelimeler kullanmak, başarılarınızı vurgulayacak ve CV'nize ek etki sağlayacaktır. Özgeçmişinizde "uzmanlaşmış, deneyimli, liderlik
tutkulu, uzman, stratejik, yaratıcı" gibi kelimeler kullanabilirsiniz.