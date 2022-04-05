Dışardan söylenen yemek ve içeceklerin ambalajlarındaki 'BPA' tehlikesi

'BPA' NERELERDE BULUNUR?

'BPA' çoğunlukla sert ve şeffaf plastik ambalajlarda bulunur. Çoğu konserve malzemenin içinde de kaplama olarak kullanılır. Hatta diş dolgularında bile 'BPA’ya rastlanır.

Öte yandan bu kimyasal, 2010 yılına kadar elimizi attığımız her üründe karşımıza çıkabiliyordu. Ancak daha sonra zararlı olduğu gerçeği yaygınlaşmaya başladı ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bebek ürünlerinin içeriğinde 'BPA' bulunmamasını istedi. Bunu, diğer gönüllü firmalarda 'BPA’sız ürünler üreterek takip etti.

Günümüzde evimizdeki yiyeceklere ve içeceklere geçen ‘BPA’ miktarı, sağlığımızı riske atacak kadar yüksek değil diyebiliriz. Ancak bu, plastik malzeme kullanımının tamamen güvenli olduğu anlamına gelmez.