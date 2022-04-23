Dişil enerji nedir? Dişil enerjiyi yükseltmenin yolları

Haberler | 23.04.2022 - 09:29
Dişil enerji, etkileyici, kurallara hapsolmayan ve ilham veren bir enerji türüdür.
Genellikle daha feminen olmak anlamında anlaşılsa da, bütünsel bir kavramdır ve insanın kendine bakış açısıyla ilgilidir.
Dişil enerji genel olarak beynin sağ tarafı üzerinde hakimiyete sahiptir, karşısında ise eril enerji yer alır.
Dişil enerji, eril enerjiye göre daha edilgendir, sanatın, tutkuların ve estetiğin kaynağıdır.
Dişil enerjisi yüksek kişiler, uyum konusunda zorluk yaşamaz.
Dişil enerji hem erkeğin hem de kadının iç dünyasında bulunur. İnsanı yönlendirici bir özelliği vardır.
-Dişil enerjisi yüksek olanlar, yaşamı olduğu gibi kabul eder ve farkındalığı yüksektir.
-Sevgi dolu, hoşgörülü, affedici ve uyumludur.
-Üretkendir.
-İnsanın özgürlüğünü ve kendini olduğu gibi kabul etmesini simgeler.
-Sezgiler ön plandadır.
-Yaratıcı yönü öne çıkarır.
-İnsanın iç dünyasını tanımasını, özsevgi ve özşefkati destekler.
Dişil enerjiyi yükseltmenin en önemli adımı, kendinle barışmak ve kendini tanımaya başlamak.
Kişinin öz sevgi ve öz şefkati keşfetmesi, kendine, duygularına ve isteklerine öncelik vermesi önemlidir.
Dişil enerji, özgürlüğü simgelediği için sezgileri öne çıkarır.
İçinden geldiği gibi hareket etmek ve sezgilere güvenmek dişil enerjiyi yükseltir.
Yaratıcılıkla ilgilidir.
Sanatla ilgilenmek, resim yapmak, bir şeyler yazmak ya da okumak, yaratıcı yönünü açığa çıkarır ve dişil enerjiyi yükseltir.
Dişil enerji olumlamaları ve meditasyonlar içinizdeki dişil enerjiyi yükseltmek için faydalıdır.
İçinizdeki negatif enerjileri uzak tutmak, sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkaran, öz sevgiye dayalı olumlamalara fırsat verebilirsiniz.
Kendini engellememek, özgür, özgüvenli olmak ve fikirleri dile getirmek dişil enerjiyi yükseltmek için önemli.
Baskılardan kurtularak, özgürce kendinizi ifade etmeye çalışın.
Dişil enerji alıcı olmakla, eril enerji, verici olmakla ilgilidir.
Karşına çıkan fırsatları reddetmemek, yeniliklere açık olmak, kısacası alıcı olmak dişil enerjini yükseltir.
Dişil enerji, feminenliği simgeler.
İçindeki feminenlikle barıştığınızda, dişil enerjinizin yükseldiğini fark edeceksiniz.
Bakımlı olmak ve düzenli cilt bakımı yapmak dişil enerjiyi en çok yükselten şeylerdendir.
Kendinizi iyi ve güzel hissetmek için yapacağınız tüm cilt bakımları çok işe yarar.
Müzik dinlemek, dans etmek çakraları harekete geçireceği için enerji dolmanızı ve dengelenmenizi sağlar.
Özgürce dans edin ve enerjinizi yükseltin.
Günlük tutmak, hisleri yazıya dökmek, içe dönüp kendinizle bağ kurmanızı sağlar.
Kırmızı oje sürmenin ya da kırmızı bir takı takmanın dişil enerjiyi yükselttiği söylenir.
Öte yandan, turuncunun da dişil enerjiyi yükselttiği söylenir.